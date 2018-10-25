Alanya Kitap Fuarı başladı

Alanya Belediyesi, dün yeni bir hizmetin altına daha imza attı. 20 yayınevinin stant açtığı, 11 farklı konuda 11 yazarın söyleşi yapacağı, Okuyan Şehir Alanya Kitap Fuarı Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle açıldı

Alanya Kitap Fuarı başladı
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TÖRENE, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, organizasyonu düzenleyen Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, STK temsilcileri, vatandaşlar ve davetliler katıldı. Fuarın açılış konuşmasını yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bugün başlayan bu örnek projemiz kapsamında her ilkbahar dönemi Nisan ayında Çocuk Kitap Fuarı, her sonbahar dönemi Ekim ayında ise yetişkin kitap fuarı düzenleyerek, fuar etkinliğimizi gelenekselleştirmeyi hedefliyoruz” dedi. Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin ayağına kadar getirdiğimiz yayınevleri, kitaplarını fuar süresince yüzde 20 indirimli satacaklar. 4 Kasım’a kadar açık kalacak fuarda her gün bir birinden önemli konu başlıklarıyla bir birinden değerli yazarlarımız da vatandaşlarımızla buluşarak söyleşi yapacaklar; ardında da kitaplarını imzalayacaklar. Vatandaşlarımızı bu önemli etkinliğimize davet ediyorum” dedi. Açılış töreninin ardından ilk söyleşi yazar Serdar Tuncer’den geldi. “Sermayem Yok Derdimden Başka” konulu söyleşiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 

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