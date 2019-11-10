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Alanya Kalesi UNESCO'ya girmek için hazırlanıyor

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) ve Kent Konseyi, her yıl sadece bir eserin asıl listeye alındığı UNESCO 2020 için, 20 yıldır bekleyen Alanya Kalesi'ni hedef belirledi

KÜLTÜR-SANAT 10.11.2019, 12:29 10.11.2019, 12:36
Alanya Kalesi UNESCO'ya girmek için hazırlanıyor
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DÜNYA kültür turizmi açısından büyük önem taşıyan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde, Antalya'dan sadece Xanthos Antik Kenti yer alıyor. Antalya'nın 9 eseri ise 25 yıldır geçici listede bekliyor. Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) ve Kent Konseyi, her yıl sadece bir eserin asıl listeye alındığı UNESCO 2020 için, 20 yıldır bekleyen Alanya Kalesi'ni hedef belirledi.

Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu öncülüğünde hem Türkiye hem de Antalya'nın UNESCO listesinde bekleyen aday şehirleriyle ilgili hazırlanan rapor doğrultusunda, ATAV da 2020 yılı takvim temasını Antalya'nın UNESCO Geçici Miras Listesi'nde bekleyen eserleri olarak belirledi. Rapora göre, dünyada 1092 eserin bulunduğu UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde, binlerce kültürel ve doğal mirasın bulunduğu Türkiye'den 18 eser alıyor.

ASIL VE GEÇİCİ LİSTEDEKİ ESERLER

400'ü aşkın antik şehir ve tarihi değer ile onlarca doğal mirasın bulunduğu Antalya'dan ise sadece Kaş ilçesindeki Xanthos Antik Kenti'nin bulunduğu belirtilen raporda, Türkiye'den 78, Antalya'dan ise 7'si kültürel, 2'si doğal ve kültürel olmak üzere toplam 9 eserden bazılarının 25 yıldır geçici listede bekletildiğine dikkat çekildi. Kültürel eserler ve geçici listeye alındıkları tarihler şöyle:

"Karain Mağarası-1994. Alanya Kalesi ve St. Nicholas Kilisesi-2000. Likya Uygarlığı Antik Kentleri ve Perge Antik Kenti-2009. Aspendos Antik Kenti Tiyatrosu ve Su Kemerleri-2015. Yivli Minare Camii-2016. Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı ve Kekova Batık Kent 2000."

TURİST BU ESERLERİ BİLMİYOR

Antalya'nın, dünya genelinde sınırları içinde en çok antik şehri barındıran kent özelliğiyle öne çıktığını belirten Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Özellikle bu kültürel zenginliğin Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı imparatorluklarının bir sentezi olması Antalya'yı farklı kılıyor. Genellikle denizi ve otelleriyle ön plana çıkan Antalya maalesef kültürel zenginliğini dış dünyaya pek duyuramadı. Belek'te tatil yapan bir turist, ömründe görebileceği en muhteşem tarihi tiyatro olan Aspendos'un 15 dakika uzaklıkta olduğunu bilmiyor. Bütün dünyanın Noel Baba diye tanıdığı St.Nikolaus'un doğum yerinin Demre olduğunu kaç kişiye duyurabildik" dedi.

EN YAKIN ADAY ALANYA KALE

Büyük bir fırsat ve uluslararası bir marka olarak bilinen UNESCO Kültürel Miras Listesi için daha çok enerji harcanması gerektiğini belirten Yavuz, asıl listeye Türkiye'den her yıl bir yerin aldırılmasının hedeflenmesi gerektiğini kaydetti. Yavuz, "Türkiye 78 eserle dünyada bekleme listesinde ilk sırada. Antalya da 9 eserle Türkiye'de ilk sırada. Alanya Kalesi, birkaç yıl önce belge eksikliği nedeniyle direkten döndü. 2020 için Türkiye'de en yakın aday Alanya Kalesi ve dosyasının eksiksiz hazırlanması gerekiyor" diye konuştu.

ATAV'IN TEMASI BEKLEYEN ESERLER OLDU

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya'nın bazıları 25 yıldır listede bekleyen eserlerine dikkati çekmek için bu yılki ATAV takvimi temasını, UNESCO'da bekleyen eserler olarak belirlediklerini söyledi. Yeliz Gül Ege, çok zengin kültürel ve doğal miraslara sahip Antalya'da, UNESCO nezdinde çalışmaların yürütüleceği bir yapı oluşturulmasını önerdi. Ege, “Vali beyin öncülüğünde bir kurul oluşturulmalı ve başvuru süreçleriyle ilgili çalışmaları bu kurul profesyonel bir şekilde yönetmelidir. Başvurular kendi doğal süreçlerine bırakılmamalıdır" dedi.

SADECE BİR ESER ALINIYOR

UNESCO'nun asıl listeye her yıl bir ülkeden bir eser aldığını belirten ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, “Sistem böyle ve UNESCO'nun kriterlerinde o bölgenin gelişimi ve sürdürülebilirliğiyle ilgili çok önemli kriterleri var. Eserin kent ve çevresiyle uyumu, iyi korunabileceği ve gelecek yıllarda da bunların sürdürülebilirliğiyle ilgili adeta ÇED raporu gibi çok detaylı bir rapor hazırlanması gerekiyor. Eserlerimizin geçici listede bu kadar süredir beklemeleri çok iyi bir şey değil ve asıl listeye alınması için gerekli çaba gösterilmelidir" dedi.

ALANYA KALESİ ÖNE ÇIKIYOR

Kent Konseyi ve ATAV'ın bu konudaki ortak çalışmalarında Antalya'dan geçici listede bekleyen 9 eserden birine yoğunlaşılırsa, bu yıl o eseri asıl listeye aldırmak hedefinin konulması gerektiği fikri çıktığını anlatan Gül Ege, kriterler açısından en uygun eserin ise Alanya Kalesi olduğunu söyledi. Ege, "Dokuz eseri beklemek yerine bir tanesinin üzerine yoğunlaşalım fikri ortaya çıktı ve buna en yakın örnek de Alanya Kalesi. Emin ve güçlü olduğumuz eseri bildirip onu listeye aldırmak çok daha mantıklı" dedi.

Kaynak: YeniAlanya Bildirim
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