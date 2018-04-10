Alanya'daki sergi 12 Nisan'a kadar devam edecek

ALANYA Belediyesi’nin merkez ve mahallelerde oluşturduğu atölyelerde kurslara katılan kursiyerlerin farklı dallarda yıl boyu yaptığı el sanatlarının sunulduğu sergiye Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve birçok vatandaş katılarak sergi alanını dolaştılar.

'TÜRK KADINLARI ÇOK ÇALIŞKAN'

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er Dim TV'ye yaptığı açıklamasında, "Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi ve Alanya Belediyesi ortaklığında 9 kurs merkezinde, 9 usta öğreticimizle ve 900 kursiyerimizle yaklaşık 8 ayda yapmış olduğumuz çalışmaların sergisini bugün (10.04.2018) gerçekleştiriyoruz. El emeği göz nuru, geçmişten günümüze gelen bu güzel mirası yaşatmak için Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak usta öğreticilerimiz vasıtasıyla sergimizi gerçekleştiriyoruz. Bu kültürün yaşatılması için geneksel hale getirdik ve bu tarzda kültürlerimizi daha iyi yansıtabilmemiz için daha çok kursiyerin katılmasını arzu ediyorum. 9 tane kurs merkezimiz var bunların birçoğu Okurcalar Mahallesi'nden tutun da Cikcilli Mahallesi'ne varıncaya kadar mahallelerimizde de gerçekleşmekte. Özellikle Türk Kadını'nın ne kadar becerikli olduğu, el becerisinin ne kadar yüksek olduğunu, yapmış oldukları bu güzel çalışmalarla görüp mutlu oluyoruz. Vatandaşlarımızın, halkımızın bu sergiyi gezmelerini arzu ediyoruz. Burada emek veren başta Halk Eğitim Müdürü olmak üzere, diğer yöneticilere, öğretmenlerimize, kursiyerlerimize ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e de çok teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz." dedi

'DAHA GÜZEL ŞEYLER DE BAŞARACAĞIZ'

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp'de seminer hakkında Dim TV'ye konuştu. Dim TV mikrofonuna El Sanatları Sergisi hakkında düşüncelerini aktaran Yenialp şöyle konuştu: "Alanya Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yapmış olduğu çalışmalarını bugün sergileme fırsatı bulduk. Çünkü bu göz nurunun, ince zevkin, gönüllerde yatan düşüncelerin işte gördüğünüz gibi tablolara, bezlerin üzerine işlenmesi, nakşedilmesi sadece hocalarla kursiyerler arasında kalmamalıydı. Çok güzel bir sergi oldu, bugün dahil 11-12 Nisan tarihlerinde de sergimiz açıktır. Halkımızı bu sergiye bekliyoruz. Alanya Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber düzenlemiş olduğumuz bu kurslar özellikle eskiden belde dediğimiz mahallelerimizde kursiyerlerin katılımıyla elde edilen malzemeler. Çok hoş sanatlar çıktı, çok hoş el emekleri çıktı, geleneklerimizi yaşatmak mecburiyetindeyiz çünkü bir söz var 'Geleneklerine sahip çıkmayanların, geleceği de olmaz' diye. Geleneklerimiz ağaçların kökü gibidir, köklerimizdir. Sahip çıkmakla mutlu oluyoruz. Bu arada hem Alanya Belediyesi'nin çalışanlarına hemde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çalışanlarına bu sergiyi sundukları için çok teşekkür ederiz. İnşallah daha güzel şeyler de başaracağız."