Alanya'da Yabancılar Meclisi'nin 'Barış sergisi' açıldı

“SANAT Dünyanın Ortak Dilidir” sloganıyla 5 yıl önce Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından başlatılan Uluslararası Sanat Sergisi, 22 Kasım Cuma günü saat 14.30’da düzenlenen açılış töreninin ardından, vatandaşların ziyaretine sunuldu. Açılış törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Belediye Meclis Üyeleri, Antalya ve Alanya Göç İdaresi Yetkilileri, kamu kurumlarının birim amirleri, STK’lar, yabancı dernekler ve davetliler katıldı.

BAŞKAN YÜCEL, “HOŞGÖRÜYÜ SANATLA TAÇLANDIRDIK”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, açılış konuşmasında Alanya’daki hoşgörü kültürünü sanatla taçlandırdıklarını söyledi. Başkan Yücel, “Yabancılar Meclisimiz 15 yıldır, kentimizde yaşayan yerleşik yabancı dostlarımızın hayatını kolaylaştırmak, onların karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak için özveriyle çalışıyor. 82 ülke vatandaşıyla din, dil, ırk ayrımı yapmadan bu şehirde uyum içinde hep birlikte yaşıyoruz. Bu birlikteliğimize de bugün sanatla farklı bir boyut kazandırdık; hoşgörü kültürümüzü sanatla taçlandırdık” dedi.

“SANAT İNSANLAR ARASINDAKİ BAĞI GÜÇLENDİRİR”

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Sanat Dünyanın Ortak Dilidir sloganıyla düzenlediğimiz sergimizde, 30 amatör ve profesyonel ruhu buluşturduk. 5 yıl önce başlatılan ve sanata farklı bir bakış açısı getiren Alanya Uluslararası Sanat Sergisi diğer sergilerden çok daha farklı bir sergi. Ülkesi, dini ve dili ne olursa olsun resim, fotoğraf, el sanatları ve heykel gibi güzel sanatların herhangi bir dalında özgün faaliyet gösteren sanatçıları, biz bu sergide bir araya getirdik. Değerli katılımcılar ‘Sanatın dili evrenseldir ve ulusları birbirine bağlar’. Dolayısıyla da sanat insanlar arasındaki bağı güçlendirir”.

SANATÇILARDAN VE ÜYELERDEN BARIŞ MESAJI

Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ve Yabancılar Meclisi Sözcüleri açılış programında birer konuşma yaparak dünyaya barış mesajları gönderdiler. Meclis Başkanı Abdullah Karaoğlu, sanatın dilinin tüm dünyada ortak olduğunu belirterek, “Bunu uzakta aramaya gerek yok. Hemen yanı başımızda” diyerek serginin açılışında şarkı söyleyen farklı milletlerden oluşan Singin All Together Müzik Grubunu örnek gösterdi. Sergiye, Türkiye, Almanya, Rusya, İngiltere, Gürcistan, Polonya, Finlandiya, Litvanya ve İranlı sanatçılar katılarak birbirinden değerli parçalarını, ziyaretçilerin beğenisine sundu. Açılış konuşmalarının ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, davetlilerle birlikte sergi salonuna geçerek sanatçılarla tek tek ilgilendi ve tebrik etti. 22 Kasım’da açılan sergi, 23 ve 24 Kasım tarihlerinde de açık kalacak. Sanatseverler sergiyi saat 09.00’dan 18.00’e kadar Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecekler.