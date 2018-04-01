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Alanya'da URD'nin sergisi AKM'de açıldı

Uluslararası Ressam Dayanışması Derneği (URD) tarfından düzenlenen sergi, Alanya Kültür Merkezi'nin (AKM) sergi salonunda bugün itibariyle açıldı

Alanya'da URD'nin sergisi AKM'de açıldı

Uluslararası Ressam Dayanışması Derneği (URD) tarfından düzenlenen sergi, Alanya Kültür Merkezi'nin (AKM) sergi salonunda bugün itibariyle açıldı

01 Nisan 2018 Pazar 20:11
Alanya'da URD'nin sergisi AKM'de açıldı
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AKM'NİN sergi salonunda açılan resim sergisi 1 Nisan ile 8 Nisan arasında halka açık ve ücretsiz olarak devam edecek. Düzenlenen sergiye yurt içi ve yurt dışından birçok vatandaş katılarak, sergilenen resimleri incelediler. Sergiye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Kadın Kolları'nın üyeleride katılarak destek verdi. 

8 GÜN DEVAM EDECEK

URD Başkanı ve Ressam Aynur Akgül, açılan sergi hakkında Alanya basınına bilgi verdi. Resimler ve sanatçılar hakkında açıklama yapan Akgül şöyle konuştu; "Uluslararası sanatçılar ile Alanya'da bir araya geldik ve sanatçı dostlarımız ile bu güzel serginin açılışını kutlamak istedik. Dostlarımız, çizmiş oldukları resimlerinde duygularıyla hissettiklerini çizip yansıtmaya çalıştılar. Sergiye İstanbul, Ankara, İzmir, Zonguldak gibi birçok il ve ilçeden katılan sanatçılar, Alanya'da resimlerini sergileyerek Alanya halkının ve yabancı vatandaşların beğenisine sundular. Yurt dışından ise Azerbaycan, Almanya ve İsviçre gibi ülkelerden de katılan sanatçı dostlarımız var. Bazı dostlarımızın gönderdiği resimleri de burada sergide sunduk, yoğun iş temposu nedeniyle sergiye katılamayan dostlarımız da oldu, katılamayan dostlarımızın isimlerini de resimlerinin alt köşelerine yazdık. Alanya halkı sergimize katılarak hem sanatçılarımızın çizmiş olduğu resimleri inceleyebilir, hem de ilgilerini çeken resim olursa satın alabilirler. Bu arada derneğe büyük katkılar sağlayan sayın Şükrü Şanlıdere ile Emine Şanlıdere'ye ve sergimize katılarak destek olan herkese teşekkür ediyoruz."

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