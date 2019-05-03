Alanya'da Tiyatro Şenliği başladı

8 MART Kadınlar Günü temalı başlayan oyun zaman zaman güldürürken, zaman zaman hüzünlendirdi. Kadına şiddet, çocuk gelin, kadının toplumdaki yeri gibi konulara değinilen oyunun sonunda öğrenciler ayakta alkışlandı.

GENÇ YETENEKLER USTALARINI ARATMADI

Oyun öncesinde açılış konuşması yapan Alanya Belediyesi Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Esra Tığlı Kutertan, "Her yıl daha çok sayıda okula ev sahipliği yapıyoruz; bu bizi çok mutlu ediyor. Gençlerimiz ile buluşmak, onların başarılarını bu şenlik sayesinde görmek, ileriye dönük projelerimiz için bizi umutlandırıyor. Her zaman onların yanındayız" dedi. Berat Hayriye Cömertoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin "Hayvanlığa Lüzum Yok” isimli oyunuyla başlayan şenlik, 21 Mayısa kadar devam edecek. Toplamda 9 oyunun sergileneceği şenlikte öğrencilerin sahne başarısı ustalarını aratmadı. Alanya Belediyesi Başkan yardımcısı Ali Yenialp şenlik öncesi bahçede prova yapan liselileri ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Yenialp, tiyatronun zor bir sanat olduğunu, bu zor işe gönül veren tüm gençlerin yolunun açık olmasını diledi.

ŞENLİK BAHÇEŞEHİR'DE SÜRDÜ

Şenliğin ikinci gününde dün akşam Bahçeşehir Alanya Anadolu Lisesi’nin "Prometheus" isimli oyunu seyirciyle buluştu. Şenlik, yarın saat 20.00’de Sosyal Bilimler Lisesi’nin “Karagöz'ün Perdeyle Kavgası” adlı oyunuyla devam edecek.

