Alanya'da 'Tesadüfün İğne Deliği' heyecanı
"Tesadüfün İğne Deliği", yarın akşam izleyicileri yine gülmekten kırıp geçirecek
KÜLTÜR-SANAT 15.12.2019, 16:17 15.12.2019, 16:19
ALANYA Sokak Tiyatrosu tarafından 2018 yılında sahnelenen ve geçtiğimiz 26 Kasım'da Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) yeniden sahneye konulan "Tesadüfün İğne Deliği" adlı tiyatro oyunu, kaçıranlar için yarın akşam (16 Aralık Pazartesi) saat 20.00'de yeniden sahnelenecek. 26 Kasım'daki oyunda kapalı gişe oynayan "Tesadüfün İğne Deliği", izleyicileri yine gülmekten kırıp geçirecek. Alanya Sokak Tiyatrosu İdari İşler Sorumlusu Özlem Pamuk "Dev bir kadro ile sahnelediğimiz oyunumuza ilginin yine yüksek olmasını bekliyoruz. Tüm sanatseverleri AKM'ye bekliyoruz" dedi.
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