Alanya'da Taş Heykel Sempozyumu sürüyor

Haber: Cem Akıllı

HEYKELTIRAŞ Ferit Yazıcı, “İlk günler çizim ve hazırlık yaparak geçti. Gayet iyi geçti, bu yüzden Alanya Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Eserimde, bir kız çocuğunu balon kovalarken tasvir etmeye çalıştım. Bu kompozisyonu seçme sebebim şu: Şu an 4 yaşında bir oğlum var. Yeni kuşak ne yazık ki bilgisayar ve tabletten uzak duramıyor. Benim çocukluğumda biz; balonların, uçurtmaların peşinde ve bisiklet üzerindeydik. Sanırım Ukrayna’dan gelen arkadaş da bu kaygıyla, bisikletin üzerinde bir çocuğu tasvir ediyor.” açıklamasında bulundu. Alanyalıları Kasım ayı sonunda estetik bir sonuçla karşılamak istediğini söyleyen Yazıcı, “Dilerim, eserim bittiğinde halk tarafından beğenilir.” dedi.