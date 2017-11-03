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Alanya'da Taş Heykel Sempozyumu sürüyor

Kasım ayı boyunca sürecek 14. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu, sanatçıların yoğun çalışmalarıyla devam ediyor. Alanya’nın sosyal donatısını süsleyecek eserlerinin yapımının üçüncü gününde Dim TV, davetli on sanatçıdan biri olan Ferit Yazıcı’yla konuştu

Alanya'da Taş Heykel Sempozyumu sürüyor

Kasım ayı boyunca sürecek 14. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu, sanatçıların yoğun çalışmalarıyla devam ediyor. Alanya’nın sosyal donatısını süsleyecek eserlerinin yapımının üçüncü gününde Dim TV, davetli on sanatçıdan biri olan Ferit Yazıcı’yla konuştu

03 Kasım 2017 Cuma 16:40
Alanya'da Taş Heykel Sempozyumu sürüyor
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Haber: Cem Akıllı

HEYKELTIRAŞ Ferit Yazıcı, “İlk günler çizim ve hazırlık yaparak geçti. Gayet iyi geçti, bu yüzden Alanya Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Eserimde, bir kız çocuğunu balon kovalarken tasvir etmeye çalıştım. Bu kompozisyonu seçme sebebim şu: Şu an 4 yaşında bir oğlum var. Yeni kuşak ne yazık ki bilgisayar ve tabletten uzak duramıyor. Benim çocukluğumda biz; balonların, uçurtmaların peşinde ve bisiklet üzerindeydik. Sanırım Ukrayna’dan gelen arkadaş da bu kaygıyla, bisikletin üzerinde bir çocuğu tasvir ediyor.” açıklamasında bulundu. Alanyalıları Kasım ayı sonunda estetik bir sonuçla karşılamak istediğini söyleyen Yazıcı, “Dilerim, eserim bittiğinde halk tarafından beğenilir.” dedi.

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Alanyada Taş Heykel SempozyumuAlanyaFerit Yazıcı
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