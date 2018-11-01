Alanya'da Taş Heykel Sempozyumu başladı

SEMPOZYUMUN açılış törenine, Alanya belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Bursa-Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, İzmir-Selçuk Belediye Başkanı Yrd. Doç. Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, CHP Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri, Oda Başkanları ve davetliler katıldı.

DENİZ VE DENİZ CANLILARI TEMALI SOKAK HEYKELLERİ YAPILACAK

40 ülkeden 127 sanatçının başvurduğu yarışma için Eylül ayında toplanan jüri üyelerinin, katılımcılar arasında değerlendirmelerde bulunduktan sonra yarışmaya katılmaya hak kazananlar belli oldu. 8 ülkeden 10 heykeltıraş seçilirken bir aylık sempozyum süresince usta sanatçılar, dev mermer blokları yontarak deniz ve deniz canlıları temalı sokak heykelleri yapacaklar. Yontulan eserler 30 Kasım’da belediye arkasında hazırlanan alanda sergiye sunulacak. Vatandaşlar, ünlü heykeltıraşların eserlerini rahatlıkla fotoğraflayacaklar ve inceleyebilecekler.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in mermer parçasına vurduğu ilk çekiç darbesiyle başlayan 15. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’nda 8 ülkeden 10 heykeltıraş, en iyi eserlerini ortaya çıkarmak için çalışmalara başladı. Başkan Yücel, usta heykeltıraşların yapacağı eserlerin görsellerini tek tek incelerken, sanatçılara çeşitli hediyeler takdim ederek başarı dileklerini iletti.

15. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’nda heykel yapacak sanatçılar şu isimlerden oluşuyor;

Adriano CIARLA (İtalya), Dimitry KRIVONOSOV (Rusya), Gemma GUERRA (İspanya), Kadriye İNAL (Türkiye), Ivan STAYANOV (Bulgaristan), Marian NYANHONGO (Zimbabve), Olena DODATKO (Ukrayna), Songül TELEK (Türkiye), Valerian JIKIA (Gürcistan), Yıldız Güner (Türkiye)

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2018, 19:12