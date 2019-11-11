Alanya'da okul yararına sahne alacaklar
Türkler Güzel Sanatlar Lisesi, okul yararına konser düzenleyecek. Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde bulunan Türkler Güzel Sanatlar Lisesi, 13 Kasım 2019 tarihinde okul yararına bir konser gerçekleştirilecek
KÜLTÜR-SANAT 11.11.2019, 22:28
Uğur KANBEROĞLU
TÜRKLER Güzel Sanatlar Lisesi, okul yararına konser düzenleyecek. Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde bulunan Türkler Güzel Sanatlar Lisesi, 13 Kasım 2019 tarihinde okul yararına bir konser gerçekleştirilecek. Alanya Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da başlayacak konserin biletleri Hancı Pastaneleri ve Toprak Optik’ten temin edilebilecek. Konserden elde edilecek gelir, okul yararına kullanılacak.
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