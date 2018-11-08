Alanya'da mutluluğun resmini yaptılar 

Ceren ŞAHİN

TRABZON Devlet Tiyatroları’nın daveti üzerine Trabzon’a giden Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi sorumlusu Nilbanu Engindeniz, Tonya Şehit Ayhan Güney İlkokulu çocuklarıyla buluştu. Okulda düzenlenen etkinliğe çocukların yanısıra İlçe Kaymakamı Osman Sayılır, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel ve Milli Eğitim Müdürü Ziya Durmuş da katıldı. Engindeniz katılımcılara ve çocuklara projeyle ilgili bilgi verdi. Nilbanu Engindeniz daha sonra projenin bu yılki konu başlığı olan “Mutluluk Çocuğa Yakışır” ile ilgili çocuklara mutluluğun resmini yaptırdı. Engindeniz ayrıca kendi yazdığı 13 farklı çocuk kitabını imzalayarak Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel adına çocuklara hediye etti.

TRT PROJEYİ TANITTI

Tonya Şehit Ayhan Güney İlkokulu’nda gerçekleştirilen programı çeken TRT Haber, Orada Bir Köy Var Uzakta projesini tüm Türkiye’ye tanıttı. Aynı zamanda TRT İzmir Radyosu ve Antalya Radyosu da canlı yayına bağlanarak projeyle ilgili Engindeniz’le röportaj yaptı.