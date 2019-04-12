Alanya'da 'Mutfak Mirası Projesi' lezzet saçıyor

GASTRONOMİ sektöründe önemli bir işbirliği yaparak bir araya gelen Alanya Belediyesi ve Lineadecor firması yeni bir proje ile gündemde yerini aldı. Alanya da Lineadecor firmasının mutfağında renkli bir etkinlik için bir araya gelen kursiyerler ile Mutlu Pasta Atölyesi’nin ikinci workshopu tamamlandı. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Lineadecor Alanya Şubesi işbirliği ile düzenlenen ikinci workshopda birbirinden lezzetli pastalar kursiyerlere öğretildi.

MUTFAKTA MUTLULUK PİŞİRDİLER

Şef Nur Macit tarafından gün boyu devam eden etkinlikte; Kinoalı krep börek, pavlova, kremalı börek, çağla tarator ve dört renk salatası gibi daha pek çok lezzet katılım gösteren kursiyerlere hikâyeleriyle birlikte hazırlanıp paylaşıldı. Kursun tamamlanmasının arkasından katılımcılara etkinlik katılım belgeleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Lineadecor Alanya Mağaza Müdürü Gülşah Ünal ve Alanya Belediyesi Meclis üyesi Emine Çalış tarafından verildi.

