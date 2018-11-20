Alanya'da minikler müze kurdu

Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu bünyesinde mini bir oyuncak müzesi açıldı. Sınıf Öğretmeni Fatma Zengin öncülüğünde 4/A sınıfı öğrencileri tarafından velilerin de desteği ile açılan müzede, modern oyuncakların yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş oyuncaklara da yer veriliyor 

Alanya'da minikler müze kurdu
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Alanya'da minikler müze kurdu

Alanya'da minikler müze kurdu

ŞEHİT Coşkun Nazilli İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmeni Fatma Zengin önderliğinde Sosyal Bilgiler dersi kapsamında,"Oyuncaklarla Geçmişe Yolculuk" temalı bir müze açtılar. Velilerinin de büyük desteği ve emeğiyle açılan mini oyuncak müzesinde modern oyuncakların yanında geçmişte oynanan ve unutulmaya yüz tutmuş oyuncaklardan örneklere de yer verildi. Açılışı Okul Müdürü Mehmet Gınbıroğlu ve Müdür Yardımcısı Soner Bilgin tarafından yapılan müze, okul öğrencilerince Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek. Öte yandan öğrenciler, Alanya’da bu ve buna benzer oyuncak müzelerinin kurulması yönünde isteklerini dile getirerek, yetkililere çağrıda bulundular.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, 20:32
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