Alanya'da Letonlar sergide buluştu

KIZILKULE içerisinde düzenlenen serginin açılışına, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Letonya Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, CHP Antalya Milletvekili Aday Adayı Gökhan Sipahioğlu da katıldılar. Açılış öncesinde konuşma yapan Letonya Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz, "Letonya’nın Türkiye Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts'a Alanya'ya gösterdikleri yakın ilgi ve destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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