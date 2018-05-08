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Alanya'da Letonlar sergide buluştu

Alanya Belediyesi ve Letonya Fahri Konsolosluğu'nun ortaklaşa düzenlediği "Art Nouveau Mimarisi Riga'da ve Letonya'da" Sergisi'nin açılış kurdelesi kesildi. Sergi, 7-12 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Alanya'da Letonlar sergide buluştu

Alanya Belediyesi ve Letonya Fahri Konsolosluğu'nun ortaklaşa düzenlediği "Art Nouveau Mimarisi Riga'da ve Letonya'da" Sergisi'nin açılış kurdelesi kesildi. Sergi, 7-12 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

08 Mayıs 2018 Salı 00:20
Alanya'da Letonlar sergide buluştu
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KIZILKULE içerisinde düzenlenen serginin açılışına, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Letonya Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, CHP Antalya Milletvekili Aday Adayı Gökhan Sipahioğlu da katıldılar. Açılış öncesinde konuşma yapan Letonya Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz, "Letonya’nın Türkiye Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts'a Alanya'ya gösterdikleri yakın ilgi ve destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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Son Güncelleme: 07.05.2018 22:44
Anahtar Kelimeler:
NouveauLetonya Fahri KonsolosluğuAlanya Belediyesi
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