Alanya'da küçük ressam sergi açtı

KÜÇÜK yaşına rağmen büyük ressamlara taş çıkartacak resimler çizen ve 3 yaşında resim çizmeye başlayan 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Rana Kuru, ilk resim sergisini açtı. Karma resimlerden oluşan Kuru’nun tuvaline yansıttığı 40 eser, Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Öğrencilerin ve velilerin bulunduğu kalabalık eşliğinde açılan sergide Rana’nın yaptığı resimler büyük beğeni topladı.

'RESMİ ÇİZMİYORUM, ADETA YAŞIYORUM'

6. sınıf öğrencisi Rana Kuru, 3 yaşından beri resim çizdiğini söyledi. Kuru, "Anasınıfında öğrenim görürken çok hırçınmışım, o yüzden annem elime kalemleri vermiş. Elime kalem aldığım günden beri çok güzel resimler çiziyorum ve resim yapma alışkanlığına devam ediyorum. Resim çizerken adeta olayı yaşıyorum. Resim çizmek gerçekten eğlenceli, herkese tavsiye ederim” dedi.

'SINIFIN EN İYİ RESİM ÇİZENİ BENİM'

Yaşıtlarının bilgisayar yerine resim çizmeye yoğunlaşmasının daha iyi ve sağlıklı olacağını hatırlatan Kuru, "Bence herkes hayatında bir defa da olsa resim çizmeli. Ben resimler yaparak gelecekteki hayal tablosunu oluşturdum. Sınıfta en güzel resim çizen benim ve bence çok eğlenceli bir duygu" diye konuştu.

'ÇOCUKLARI TEKNOLOJİDEN UZAK TUTUN'

Rana’nın resim çizmeye olan sevgisini anlatan annesi Şule Kuru ise şunları söyledi: "Rana çok geç konuşan bir çocuktu. Geç konuştuğu için çok hırçın ve agresifti. Özel bir kreşten çok agresif ve sinirli olduğu için atıldı. Hatta bize 'Rana’yı psikoloğa götürün' dediler. O dönem agresifliğini gidermek için ilk yaptığım iş Rana’ya boya kalemleri almak oldu. Sonradan fark ettik ki Rana gerçekten çok güzel çiziyor ve gittikçe de sinirliliği, agresifliği geçiyordu. Sakinleşti, hatta övgüler almaya başlayınca kendine olan güveni artmaya başladı. O günden bu yana kalemi elinden bırakmadı. Okul hayatında da çeşitli yarışlara katıldı ve başarılar aldı. Rana ile ilgili anlatacaklarım bunlar. Aileler asla çocuklarına bilgisayar veya telefon vermesinler. Resim yapmak çocukları gerçekten mutlu ediyor. Farklı bir dünyaları oluyor ve kendilerine güvenleri geliyor. Rana resim yaptığında mutlu oluyor. Sağlıklı bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız teknolojik aletlerden uzak tutmalısınız" ifadelerini kullandı.