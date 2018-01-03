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Alanya'da kitap fuarı açılıyor

Bin Aile Bir Aile Derneği, Alanya’nın kültür şehri olma yolunda bir adım daha atmasını sağlayacak fuarın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor

Alanya'da kitap fuarı açılıyor

Bin Aile Bir Aile Derneği, Alanya’nın kültür şehri olma yolunda bir adım daha atmasını sağlayacak fuarın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor

03 Ocak 2018 Çarşamba 21:17
Alanya'da kitap fuarı açılıyor
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12-14 OCAK 2018 tarihleri arasında Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek fuara, 28 yazar katılacak. Dernek başkanı ve Saray Mahallesi Muhtarı Süleyman Dora, katılımcıların, elde ettikleri geliri gönüllü olarak derneğe bağışlayacaklarını ve bu parayla bir ‘Dijital Kütüphane’ kurulacağını söylemişti.
AGC FUARIN DESTEKÇİSİ
1. Alanya Kitap Fuarı’nın komitesinde Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) de yer alacak. Süleyman Dora, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim’i ziyaret ederek yapılacak olan fuar hakkında bilgi vermiş ve destek istemişti. 
Toplumun kitaba olan ilgisinin gün geçtikçe arttığını belirten Dim ise "Bu durum memnuniyet verici. Saray Mahallesi Muhtarı Süleyman Dora öncülüğünde Alanya’da yeni bir kitap fuarı ocak ayında açılacak. Alanya medyası olarak destek vereceğiz" diye konuşmuştu. 

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Bin Aile Bir Aile DerneğiKültür şehriAlanya
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