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Alanya'da 'Karmakarışık' tanıtıldı

Alanya Belediye Tiyatrosu 30 Mart Cuma günü saat 20.00’de yeni bir oyunla seyirci karşına çıkıyor

Alanya'da 'Karmakarışık' tanıtıldı

Alanya Belediye Tiyatrosu 30 Mart Cuma günü saat 20.00’de yeni bir oyunla seyirci karşına çıkıyor

28 Mart 2018 Çarşamba 00:01
Alanya'da 'Karmakarışık' tanıtıldı
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OYUN dün Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) hazırlanan lansmanla basına tanıtıldı. Oyunla ilgili bilgi veren Alanya Belediye Tiyatrosu Müdürü Hüseyin Çinal, “Oyuncularımız 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde yeni bir oyunu basına tanıttı. Yine çok başarılı bir oyun ortaya koydular. Yeni oyunumuzun ismi ‘Karmakarışık.' Cuma günü saat 20.00’de sahnelenecek oyunumuzun biletleri yarım günde bitti. Cumartesi günü için ise çok az bir bilet kaldı. Ben Alanyalı seyircilerimize tiyatroya gösterdikleri ilgi için teşekkür ederim. Seyircilerimizin keyifle izleyebileceği bir oyun. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nüz kutlu olsun" dedi.
‘TİYATRO DÜNYAYI AYDINLATMAYA DEVAM EDECEK’
Oyunla ilgili basın mensuplarına duygularını açıklayan Rejisör Murat Atak ise tiyatronun dünyayı aydınlatmaya devam edeceğini söyledi. Atak, “Tiyatroya verdiği destek için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve kuruluşundan bugüne kadar emek veren herkese teşekkür ederim. Ray Kooney’in yazdığı Haldun Dormen ve Kemal Uzun’un çevirdiği Karmakarışık isimli oyumuza seyircilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
OYUNUN KONUSU
İngiltere Başbakan Yardımcısı Bay Phillips’in, ana muhalefet partisinin sekreteriyle yapacağı kaçamak için bir otel odası tutmasıyla başlayan ‘Karmakarışık’, bir çok davetsiz misafirin geceye dahil olmasıyla daha da karışıyor. Gecenin en davetsiz misafiri bir ceset olunca da her şey karmakarışık bir kahkaha tufanı haline geliyor.
OYUNCULAR
Mustafa Erman Doğan, Nejat Koper, Emir Burak Kaya, Birke Muratal, Fırat Onur Deniz, Vedat Akbulut, Ezgi Melek Kerman, Kartal Türkoğlu, Esra Tığlı Kutertan, Aysel Özdemir ve Nilbanu Engindeniz.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Belediye Tiyatrosu
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