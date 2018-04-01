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Alanya'da ‘Karmakarışık’ prömiyer yaptı

Alanya Belediye Tiyatrosu, yeni oyunu ‘Karmakarışık’ isimli komedyanın prömiyerini kapalı gişe ile gerçekleştirdi

Alanya'da ‘Karmakarışık’ prömiyer yaptı

Alanya Belediye Tiyatrosu, yeni oyunu ‘Karmakarışık’ isimli komedyanın prömiyerini kapalı gişe ile gerçekleştirdi

01 Nisan 2018 Pazar 23:43
Alanya'da ‘Karmakarışık’ prömiyer yaptı
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ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in büyük özverisiyle her geçen yıl başarı çıtasını daha da yukarıya çekmeyi başaran Alanya Belediye Tiyatrosu, Karmakarışık isimli yeni oyununun prömiyerini gerçekleştirdi. Ünlü İngiliz Vodvil Yazarı Ray Cooney'in kaleminden çıkan, çevirmenliğini Haldun Dormen ile Kemal Uzun’un yaptığı, Rejisörlüğünü ise Murat Atak'ın üstlendiği Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu kapalı gişe izlenirken, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile protokol üyeleri de oyunu izleyenler arasındaydı. 
‘EMEĞİ GEÇENLERİ KUTLUYORUM’
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, prömiyeri gerçekleşen Karmakarışık oyununun finalinde gerçekleştirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Tiyatro ekibimizi gönülden kutluyorum. Yine biz seyircilerin doyasıya izleyeceği çok başarılı bir oyun ortaya koydular. Seyircisi olmayan bir tiyatro gelişime açık değildir. Bizim tiyatromuz ise, ilçe belediyelerinin ötesinde büyükşehir belediye tiyatrolarıyla yarışacak düzeye geldi. Bunun yegâne sebebi siz izleyicilerimizdir. Bu muhteşem komedyayı bizlerle buluşturan ve emeği geçen herkesi kutlar, başarılarının devamını dilerim.”

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Belediye Tiyatrosu
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