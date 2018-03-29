Alanya'da Karmakarışık ‘Perde’ diyecek

ALANYA Belediye Tiyatrosu Müdürü Hüseyin Çinal, oyunun tanıtım lansmanında yaptığı açıklamada “Yeni oyunumuzun ismi ‘Karmakarışık.' Cuma günü (bugün) saat 20.00’de sahnelenecek oyunumuzun biletleri yarım günde bitti. Cumartesi günü için ise çok az bir bilet kaldı. Ben Alanyalı seyircilerimize tiyatroya gösterdikleri ilgi için teşekkür ederim. Seyircilerimizin keyifle izleyebileceği bir oyun" demişti.

OYUNUN KONUSU

İngiltere Başbakan Yardımcısı Bay Phillips’in, ana muhalefet partisinin sekreteriyle yapacağı kaçamak için bir otel odası tutmasıyla başlayan ‘Karmakarışık’, bir çok davetsiz misafirin geceye dahil olmasıyla daha da karışıyor. Gecenin en davetsiz misafiri bir ceset olunca da her şey karmakarışık bir kahkaha tufanı haline geliyor.

OYUNCULAR

Mustafa Erman Doğan, Nejat Koper, Emir Burak Kaya, Birke Muratal, Fırat Onur Deniz, Vedat Akbulut, Ezgi Melek Kerman, Kartal Türkoğlu, Esra Tığlı Kutertan, Aysel Özdemir ve Nilbanu Engindeniz.