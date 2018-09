Alanya'da kaçırılmayacak sergi

GAZİ Üniversitesi Öğretim Üyesi Reyhan Yüksel Gemalmayan tarafından tarihi Kızılkule yanından açılan “Can’ dan ve Cam’ dan Yansımalar” adlı kişisel cam sergisi, 29 Eylül 2018 tarihine kadar sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek. 24 Eylül Pazartesi günü Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu tarafından açılışı gerçekleştirilen sergi hakkında bilgi veren Gemalmayan, “Sanat hayatın içinde yaşayarak tecrübe ettiğimiz duygu ve düşüncelerimizi sentezleyerek sunduğumuz bir görme biçimi, kişiye özgü bir yorumdur. Bu sergi idoller ve değerler üzerinedir. İdoller eski uygarlıklardan günümüze kalmış kadın figürlü heykelciklerdir. Çağlar boyu herkesi etkileyen idollerin Ana Tanrıça, Bereket Kültü, Kibele olarak her kıtada 7,5-15c santimetre yüksekliğinde görülmesi insanlığın inanç değerleri yönüyle dikkat çekicidir. Sanat içselleştirme, soyutlama ve özdeşleyim süreci sonunda gerçekleştirdiğimiz uygulamalardan oluşur. Bu bağlamda idollerden bir sanat eğitbilimcisi ve bir anne olarak her zaman etkilenmişimdir. Ancak beni etkileyen Bereket Kültü olmasının ötesinde her kıtada bu değeri bulmuş olmasıdır. Bu sergi temelde idollerden yola çıkan, insanın sunduğu, insanın kalbine ve zihnine dokunan ve çoğu zaman insan tarafından var edilen ve hiçlenen değerler üzerinedir. Çağımız insanı, uzmanlık alanındaki çalışmalarıyla tüm dünyada kabul görmüş, alanı için önemli değer olmuş isimleri alanının idolü olarak tanımlamaktadır. Çağdaş seramik sanatının öncü isimlerinden Sadi Diren’de seramik sanatındaki idolleriyle benimde idolüm olmuştur. İster resmederek, ister kil ile şekillendirerek, ister bir taşı bir ahşabı yontarak sentezlediğiniz duyguyu düşünceyi candan alıp malzemeye aktardığınızda artık ortada sadece boya, kil, ahşap, taş malzeme yoktur. Size ruhunu sunan sizinle iletişime geçen değer sunan bir anlatım vardır. Can’ dan ve Cam’ dan yansımalar, idollerimizi ve değerlerimizi bizi anlatan bir sergidir. Tüm Alanyalı sanatseverleri sergiyi gezmeye davet ediyorum” dedi.