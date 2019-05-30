Alanya'da ilkokul öğrencilerinden harika gösteri

OKUL Müdürü İbrahim Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada 2/E sınıf öğretmeni Selma Sel'in öğrenci, veli ve okul yöneticileri işbirliğinde kültürel değerleri yansıtan ve Türk büyüklerini canlandırıldığı sergi ve gösteri hazırladığını söyledi. Etkinlikte geçmişte anne ve babalarının kullandığı ev, tarım aletleri, giysi ve müzik aletlerinin sergilendiğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu: "Öğrencilerimiz serginin yanı sıra konferans salonunda öğretmenleri rehberliğinde Hacivat-Karagöz, Keloğlan, Nasrettin Hoca, Yunus Emre, Mevlevi semazenleri, Aşık Veysel ve Ramazan davulcusu canlandırmaları yaptı. Bu etkinlik ile tarihi ve kültürel değerlerimiz hakkında bilgi yenileme ve tazelemesi gerçekleştirildi" diye konuştu.