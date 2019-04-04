Alanya'da hayallere ustalar hayat verecek

ALANYA Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Türkler Güzel Sanatlar Lisesi işbirliğinde gerçekleştirilen 3 boyutlu workshop etkinliği, Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde devam ediyor. Tamamen öğrencilerin kendi hayal gücüyle tasarlanan çalışmalar, heykeltıraşların maharetli ellerinde hayat bulacak. Bu kapsamda hazırlanan çalışmaların ilk örnekleri bu hafta itibariyle tamamlanacak. Toplam 10 objenin tasarlanıp tamamlanması ile çıkan ürünler Alanya'daki çeşitli parklarda sergilenecek. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, "Bu workshop çalışmaları ile öğrencilerimize fırsat ve imkan verildiği zaman neler başardıklarını daha net görmekteyiz. Öğrencilerimizin tasarladıkları eserleri, çalışmalar tamamlandıktan sonra parklarımızda sergilemeyi hedefliyoruz. Geleceğimizi oluşturan çocuklarımız, gelecek nesillerin de feyz alabileceği ürünleri ortaya koyuyor" dedi.