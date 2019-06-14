Alanya'da 'En iyiler' seçildi

Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali çerçevesinde Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen, “15. Alanya Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması” sonuçlandı

Alanya'da 'En iyiler' seçildi
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"HER Yönüyle Alanya” konulu yarışmanın dereceye giren eserleri, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, fotoğraf sanatçısı Bülent Özgören, AFSAK Üyesi fotoğraf sanatçıları M. Erdal Kınacı ve Hakan Pınar’dan oluşan seçisi kurul tarafından belirlendi.

145 fotoğraf sanatçısının 504 eserle katıldığı yarışmasının 1’incisi Tolga Bölükbaşıoğlu, 2’ncisi Alsu Deveci, 3’üncüsü ise Mustafa Bülentpirinçci oldu. Dereceye giren yarışmacıların para ödülleri daha sonra sahiplerine dağıtılacak. Yarışmada dereceye girenler ve seçici kurul tarafından sergilenmeye değer bulunan eserler bugün başlayacak 19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nde sergilenecek. İskele bölgesinde açılacak sergi tüm sanatseverleri bekliyor.

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