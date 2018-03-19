Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günlük Burç Yorumu - 20 Mart 2018 Salı
20 Mart Günlük Burç Yorumu
Açlık otu gerçekten zayıflatıyor mu?
Açlık otu gerçekten zayıflatıyor mu?
Tek lokmalık şifa deposu!
Tek lokmalık şifa deposu!
Tek tehlike Sarahah değil! Giderek yayılıyorlar
Tek tehlike Sarahah değil! Giderek...

Alanya'da 'En Favori Lezzetler' çıktı

Geliri Kanserli Çocuklara Umut Vakfı ve Alanya Patika Derneği’ne bağışlanacak olan ‘Bir El De Sen Uzat Projesi’ tamamlandı. Proje kapsamında hazırlanan ‘En Favori Lezzetler’ adlı kitap basıldı

Alanya'da 'En Favori Lezzetler' çıktı

Geliri Kanserli Çocuklara Umut Vakfı ve Alanya Patika Derneği’ne bağışlanacak olan ‘Bir El De Sen Uzat Projesi’ tamamlandı. Proje kapsamında hazırlanan ‘En Favori Lezzetler’ adlı kitap basıldı

19 Mart 2018 Pazartesi 21:44
Alanya'da 'En Favori Lezzetler' çıktı
banner404

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in desteğiyle basılan ve aynı zamanda Alanya Belediyesi’nin 11. yayını özelliğini taşıyan ‘En Favori Lezzetler’ kitabı, 7 Nisan’da düzenlenecek bir organizasyonla, İstanbul Metrocity AVM’de tanıtılacak. Türk ve dünya mutfağından lezzetler sunan favorilezzetler.com’un başlattığı ve sosyal bir proje olan ‘Bir El De Sen Uzat’ kapsamında satılan kitapların tüm geliri Kanserli Çocuklara Umut Vakfı ve Alanya Patika Derneği’ne bağışlanacak.
BAŞKAN YÜCEL İMZA GÜNÜNE DAVET ETTİ
Alanya Belediyesi’nin yayıncı kuruluş unvanıyla bastırdığı 11. yayın olma özelliğini de taşıyan ‘En Favori Lezzetler’ kitabı Türk ve dünya mutfağından en lezzetli tarifleri sunuyor. İstanbul’un gözde alışveriş merkezlerinden Metrocity AVM’de 7 Nisan’da düzenlenecek imza gününe herkesi davet eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “www.favorilezzetler.com yazarlarının başlattığı Bir El De Sen Uzat Projesi’nin imza gününe herkesi bekliyoruz. Böyle sosyal bir projede belediyemizin de yer alması bizi mutlu etti. Kitabın satışından elde edilecek gelir ise çok anlamlı kuruluşlara bağışlanacak” dedi.
ÜNLÜ YAZAR VE ŞEFLER DE DESTEK VERECEK
‘En Favori Tarifler’ kitabının imza gününe iş, sanat ve gastronomi dünyasının ünlü isimleri de katılacak. İstanbul’da düzenlenecek organizasyonla ilgili bilgi veren Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü gıda mühendisi Sevda Erdoğmuş, “Bir El De Sen Uzat Projesi kapsamında düzenlenecek imza gününe iş, sanat ve gastronomi dünyasının ünlü isimleri de katılacak. Bu organizasyona sizler de katılarak sevdiğiniz yazarlarla tanışma ve tariflerini imzalı olarak almaya imkanına sahip olabilirsiniz. Bir El De Sen Uzat Projesi belki minik yüreklere sıcak bir aş olacak, belki eğitimde gençlerimize kapılar açacak. Onların sevinciyle tarifler daha bir anlam kazanacak. Açtığınız her sayfada, kullandığınız her reçetede eminiz ki onların içten sevgisi, teşekkürü mutfağınıza yansıyacak”  şeklinde konuştu.
EN POPÜLER TARİFLER BU KİTAPTA
Erdoğmuş, “Gelecek nesillere bir miras olarak hazırlanan En Favori Tarifler kitabında ünlü gurmeler, şefler ve yemek yazarlarının en popüler tarifleri fotoğraflarıyla, püf noktaları anlatılıyor. Yemek kitabında Alanya yöresel yemeklerinden hülüklü çorba, taratorlu patlıcan, öksüz helvası da yer alıyor. 5 ay gibi bir sürede seçici kurul tarafından özenle hazırlanan ve seçilen yemek tarifleri bu alanda ilk olma özelliği de taşıyor” dedi. Projeye, Alanya Belediyesi, KM Kayalar Mutfak, Metrocity AVM, Banu Noyan Event, Omis Makina başta olmak üzere birçok kuruluş destek oldu. 7 Nisan’da Metrocity AVM’de düzenlenecek imza gününün organizasyonunu ise ünlü organizasyon firması Banu Noyan Event üstlendi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Geliri Kanserli ÇocuklaraEn Favori Lezzetler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da Altan Erkekli rüzgarı
Alanya'da Altan Erkekli rüzgarı
Tiyatronun usta isimleri Alanya'ya gelecek
Tiyatronun usta isimleri Alanya'ya gelecek
Alanyalı yazarın 'Yörük Hikayeleri' kitabı çıktı
Alanyalı yazarın 'Yörük Hikayeleri' kitabı çıktı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim