Alanya'da 'En Favori Lezzetler' çıktı

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in desteğiyle basılan ve aynı zamanda Alanya Belediyesi’nin 11. yayını özelliğini taşıyan ‘En Favori Lezzetler’ kitabı, 7 Nisan’da düzenlenecek bir organizasyonla, İstanbul Metrocity AVM’de tanıtılacak. Türk ve dünya mutfağından lezzetler sunan favorilezzetler.com’un başlattığı ve sosyal bir proje olan ‘Bir El De Sen Uzat’ kapsamında satılan kitapların tüm geliri Kanserli Çocuklara Umut Vakfı ve Alanya Patika Derneği’ne bağışlanacak.

BAŞKAN YÜCEL İMZA GÜNÜNE DAVET ETTİ

Alanya Belediyesi’nin yayıncı kuruluş unvanıyla bastırdığı 11. yayın olma özelliğini de taşıyan ‘En Favori Lezzetler’ kitabı Türk ve dünya mutfağından en lezzetli tarifleri sunuyor. İstanbul’un gözde alışveriş merkezlerinden Metrocity AVM’de 7 Nisan’da düzenlenecek imza gününe herkesi davet eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “www.favorilezzetler.com yazarlarının başlattığı Bir El De Sen Uzat Projesi’nin imza gününe herkesi bekliyoruz. Böyle sosyal bir projede belediyemizin de yer alması bizi mutlu etti. Kitabın satışından elde edilecek gelir ise çok anlamlı kuruluşlara bağışlanacak” dedi.

ÜNLÜ YAZAR VE ŞEFLER DE DESTEK VERECEK

‘En Favori Tarifler’ kitabının imza gününe iş, sanat ve gastronomi dünyasının ünlü isimleri de katılacak. İstanbul’da düzenlenecek organizasyonla ilgili bilgi veren Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü gıda mühendisi Sevda Erdoğmuş, “Bir El De Sen Uzat Projesi kapsamında düzenlenecek imza gününe iş, sanat ve gastronomi dünyasının ünlü isimleri de katılacak. Bu organizasyona sizler de katılarak sevdiğiniz yazarlarla tanışma ve tariflerini imzalı olarak almaya imkanına sahip olabilirsiniz. Bir El De Sen Uzat Projesi belki minik yüreklere sıcak bir aş olacak, belki eğitimde gençlerimize kapılar açacak. Onların sevinciyle tarifler daha bir anlam kazanacak. Açtığınız her sayfada, kullandığınız her reçetede eminiz ki onların içten sevgisi, teşekkürü mutfağınıza yansıyacak” şeklinde konuştu.

EN POPÜLER TARİFLER BU KİTAPTA

Erdoğmuş, “Gelecek nesillere bir miras olarak hazırlanan En Favori Tarifler kitabında ünlü gurmeler, şefler ve yemek yazarlarının en popüler tarifleri fotoğraflarıyla, püf noktaları anlatılıyor. Yemek kitabında Alanya yöresel yemeklerinden hülüklü çorba, taratorlu patlıcan, öksüz helvası da yer alıyor. 5 ay gibi bir sürede seçici kurul tarafından özenle hazırlanan ve seçilen yemek tarifleri bu alanda ilk olma özelliği de taşıyor” dedi. Projeye, Alanya Belediyesi, KM Kayalar Mutfak, Metrocity AVM, Banu Noyan Event, Omis Makina başta olmak üzere birçok kuruluş destek oldu. 7 Nisan’da Metrocity AVM’de düzenlenecek imza gününün organizasyonunu ise ünlü organizasyon firması Banu Noyan Event üstlendi.