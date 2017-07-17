Alanya'da el emeği eserler görücüye çıktı

ALİEFENDİ Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Geleneksel El Sanatları Sergisi, İskele Şelale Meydanı'nda açıldı. El emeği, göz nuru eserler ile buram buram tarih kokan çalışmaların yer aldığı serginin açılış kurdelesini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir ve Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er birlikte kestiler. Eserler, vatandaşların yanısıra turistlerin de büyük ilgisiyle karşılaştı.