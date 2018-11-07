Alanya'da dev buluşma

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin Türkiye Geneli 4. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 9-11 Kasım 2018 tarihleri arasında Alanya'da yapılacak. 3 gün sürecek olan toplantı Wome De Luxe Otel'de gerçekleştirilecek

Alanya'da dev buluşma
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YARIN başlayacak değerlendirme toplantısı akşam saat 20.00'de tanışma ve sohbet şeklinde start alacak. Toplantı, ikinci gününde ise üç oturum şeklinde devam edecek. Birinci oturum saat 09.30'da açılış ve şube faaliyetlerinin sunumuyla başlayacak. İkinci oturum ise şube faaliyetlerinin sunumu ile devam edecek. Açılış konuşmasını Ekrem Erdem, protokol konuşmalarını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu yapacaklar. Üçüncü oturum "İstişare ve müzakere" konularıyla sona erecek. 

Program, 11 Kasım Pazar günü saat 09.00'da Wome De Luxe Otel'de yapılacak kahvaltıyla sona erecek. 

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