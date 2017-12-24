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Alanya'da da tanıttığı 'Dinozor Turizmcinin Anıları'na büyük ilgi

Duayen turizmci Adil Gürkan'ın Alanya'da da tanıttığı 'Dinozor Turizmcinin Anıları' adlı kitabı büyük ilgi görüyor

Alanya'da da tanıttığı 'Dinozor Turizmcinin Anıları'na büyük ilgi

Duayen turizmci Adil Gürkan'ın Alanya'da da tanıttığı 'Dinozor Turizmcinin Anıları' adlı kitabı büyük ilgi görüyor

24 Aralık 2017 Pazar 21:11
Alanya'da da tanıttığı 'Dinozor Turizmcinin Anıları'na büyük ilgi
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TURİZMLE 1978 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okuduğu dönemde belboy olarak tanıştığını, yıllar içinde genel müdürlüğe kadar yükseldiğini anlatan başarılı turizmci Adil Gürkan, şimdilerde KHG Grup bünyesinde kurumsal iletişim ve eğitim direktörü olarak görev yapıyor. Sektörde bulunduğu yıllarda hayalini kurduğu kitabını yazmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Gürkan, 2 bin 500 adet olan ilk baskının bir ay içinde tükendiğini söyledi.
D&R MAĞAZALARINDA
A7 Kitap Yayıncılık tarafından basılan kitaba D&R Mağazaları ve online D&R'dan ulaşılabildiğini anlatan Gürkan "İnsanları turizm sektörünün geleceği ile ilgili düşündürmek istedim. Gerek turizmcilerin kendi aramızdaki ilişkilerde, gerekse müşterilerle olan ilişkilerde yaptığımız hataları karikatürize ederek anlattım. Yaşanmış hikayeleri ele aldım. Hikayelerin bir kısmını kendi, bir kısmını da sektördeki arkadaşlarımın anılarından derledim. Klasik tabiriyle anlatmak gerekirse güldürürken, düşündürmek istedim. Kitabımda Türkiye turizminin geleceği ile ilgili önemli analizler yer alıyor" dedi. Kitabının 344 sayfa olduğunu, ikinci baskının da ocak ayı içinde dağıtıma çıkacağını sözlerine ekleyen Gürkan "İki yıl içinde yeni bir kitap projesini daha tamamlamayı hedefliyorum. Yine turizm ile bağlantılı olacak. Türkiye'nin kadim şehirlerinden birisiyle ilgili 'Gülüşünü arayan şehir' isimli bir roman yazacağım" diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
Adil GürkanDinozor Turizmcinin AnılarıAlanya
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