Alanya'da Caz Günleri'ne Barış Manço'lu veda

Hakan ŞİMŞEK

ALANYA Belediyesi tarafından düzenlenen ve 4 gün süren Alanya Uluslararası Caz Günleri sona erdi. Caz Günleri'nin final akşamında Meltem Taşkıran birbirinden değerli 'Barış Manço' eserlerini Alanyalı caz severler için seslendirdi. Sahneye ilk olarak çıkan Türkler Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Barış Manço'nun eserlerinden sunum gerçekleştirdi. Barış Manço için hazırlanan belgeselin yayınlanmasıyla başlayan konserde yerli ve yabancı binlerce caz sever, Kızılkule Meydanı'nda gerçekleşen caz şöleninde Barış Manço şarkılarına eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı.

BİNLER MANÇO'YU ANDI

Her yıl binlerce caz severi ağırlayan Kızılkule Meydanı'ndaki final akşamında Barış Manço şarkılarla anıldı. Barış Manço'nun 'Dere Tepe Türkiye' programında "Bugün Alanya'dayız" cümlesine Meltem Taşkıran "Senin için biz de bugün Alanya'dayız" diyerek konseri başlattı. Mançoloji albümünün aranjörü ve müzik direktörü Eser Taşkıran'ın sahne performansına vokalde 'En İyi Yorumcu' ödülüne sahip kardeşi Meltem Taşkıran, piyano-klavyede Hasan Eser Taşkıran, davulda Mert Türkmen, basgitarda İsmail Hakkı Soyberk, trompette Barış Doğukan Yazıcı, gitarda Türker Otçu, trombonda Taşkın Akarsu eşlik etti.

YÜCEL LALE MANÇO'YA PLAKET VERDİ

Barış Manço'yu anmak için düzenlenen final gecesine Manço'nun eşi Lale Manço Ahıskalı onur konuğu olarak katıldı. Manço Jazz Project'in unutulmaz performansının ardından sahneye gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gruba ve Lale Manço Ahıskalı'ya teşekkür plaketi verdi.

AZERİ ÜNLÜ MODACI CAZ GÜNLERİ İÇİN ALANYA'DAYDI

Alanya Caz Günleri için ilçeye gelen ve ülkesindeki bir televizyon kanalında yayınlanan programı için çekimler yapan Fahriyya Halafova'ya da Başkan Yücel program sonrasında katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.