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Alanya'da Altan Erkekli rüzgarı

Alanya Belediye Tiyatrosu’nun düzenlediği “Ustalarla Söyleşi” programının konuğu, tiyatro ve sinema sanatçısı Altan Erkekli oldu

Alanya'da Altan Erkekli rüzgarı

Alanya Belediye Tiyatrosu’nun düzenlediği “Ustalarla Söyleşi” programının konuğu, tiyatro ve sinema sanatçısı Altan Erkekli oldu

18 Mart 2018 Pazar 21:50
Alanya'da Altan Erkekli rüzgarı
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ALANYA Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen söyleşi 2 saatten uzun sürdü. Altan Erkekli, katılımcılara tecrübelerini, anılarını, sanat hayatının ilginç yanlarını ve inşaat mühendisi olmak isterken nasıl oyuncu olduğunu anlattı. 
‘HAYATIN İÇİNDE OLMAK ÇOK ÖNEMLİ’
Tiyatro oyunculuğundan sonra beyaz perdedeki ilk tecrübesi "Vizontele"yle ilgili anılarını da anlatan oyuncu Erkekli, hayatın içinde olmanın insana kazandırdıklarını konuklarıyla paylaştı. Bir dönem Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyeliği de yaptığını hatırlatan Erkekli, Alanya Belediyesi Tiyatro binasının önüne geldiğinde kendini Avrupa’daki bir sanat merkezinin önünde gibi hissettiğini söyleyerek Alanya Belediyesi’ni tebrik etti.
‘TİYATRO TOPLUMU ŞİDDETTEN UZAKLAŞTIRIR’ 
Tiyatro sahnesinin sevgi sunan, toplumu şiddetten uzaklaştıran bir sanat alanı olduğunu vurgulayan Erkekli, “Alanya Belediyesi’nin sahneleri gibi bu ülkeye sahne kazandıran, insan odaklı çalışan belediyelerimize teşekkür ederim” dedi. 
Söyleşinin sonunda ayakta alkışlanan Altan Erkekli sevgi seline uğradı. Erkekli’ye, Belediye Tiyatrosu Müdürü Hüseyin Çinal tarafından Belediye Başkanı Adem Murat Yücel adına plaket verildi. Söyleşinin moderatörü Belediye Tiyatrosu oyuncusu Erman Doğan, Erkekli’ye ‘Sevgi Taşı-Ostotek’, Çocuk Tiyatrosu Bölümü Sorumlusu Nilbanu Engindeniz ise Alanya ipek kozasından yapılma pano hediye etti.

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