Alanya'da 3 gün sürecek 'lezzet' yarışması

HER yıl Alanya Belediyesi ile Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği, Akdeniz bölgesinin en büyük ve en kapsamlı yemek yarışması için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen öğrenciler, usta şefler ve mutfağa gönül vermiş ev hanımlarının katılımlarıyla başlayacak yarışmada yaklaşık 500 yarışmacı mücadele edecek. 80 kişilik bir jüri ekibi 3 gün boyunca yarışma tabaklarını değerlendirmek için çalışacak.

AVOKADO KATEGORİSİ EKLENDİ

Yarışma bu sene önemli bir değişikliğe de ev sahipliği yapacak. Belediye, mutfak mirasına sahip çıkma hedefi ile yarışmaya yeni bir kategori ekledi. Mutfak Mirası Alanya kategorisi ile Alanya’da yetiştirilen ürünler ve özellikle avokado kullanılarak yapılan yemekler yarışacak. Alanya avokadosuna ilgi çekmek amacı ile bu kategoride Alanya avokadosu kullanılacak.

KORKMAZEL VE ÜNLÜ ŞEFLER KATILACAK

Yemek programlarının aranan yüzü Elif Korkmazel’in sunumu eşliğinde gerçekleşecek yarışma, ünlü şeflerden şovlar ve workshoplar ile hem eğitici hem eğlenceli sunumlara sahne olacak. Ünlü şef Fikret Özdemir’in jüri başkanlığı yapacağı yarışmada ulusal ve uluslararası platformda kariyer yapmış usta şefler jüri üyeliği yapacaklar.

YARIŞMALAR 3 GÜN SÜRECEK

Yarışmaya tüm Alanya halkını davet eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Uluslararası gastronomi duayenlerinin, ünlü şeflerin, milli takım şeflerinin katılacağı, ulusal ve uluslararası basının izlenimlerini ve görüntülerini aktaracağı bu önemli etkinlik 27 Ekim 2017 Cuma günü saat 11.00 de yapılacak açılış seremonisi ile başlayacak. 3 gün boyunca 09.00 ile 18.00 saatleri arası Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde devam eden yarışmalara halkımızın katılımını bekliyoruz” dedi.