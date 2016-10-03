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Alanya caza doydu

Alanya Belediyesi’nin bu yıl 13. kez düzenlediği 'Uluslararası Alanya Caz Günleri' Etibar Asadlı Trio Special Guests: Samira Efendiyeva ve Shehriyar Imanov konserleriyle sona erdi

Alanya caza doydu

Alanya Belediyesi’nin bu yıl 13. kez düzenlediği 'Uluslararası Alanya Caz Günleri' Etibar Asadlı Trio Special Guests: Samira Efendiyeva ve Shehriyar Imanov konserleriyle sona erdi

03 Ekim 2016 Pazartesi 21:48
Alanya caza doydu
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BELEDİYENİN ulusal ve uluslararası çapta ses getiren organizasyonu '13. Uluslararası Alanya Caz Günleri' 4 gün sürdü. Yerli ve yabancı caz severlerin yoğun katılım gösterdiği organizasyon, Etibar Asadlı Trıo Specıal Guests: Samira Efendiyeva ve Shehriyar Imanov konserleriyle sona erdi. 
'MUTLULUĞUNUZ YOL HARİTAMIZ OLACAK'
Organizasyonun kapanış gecesine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Azerbaycan Milli Meclisi’nin Milletvekilleri Ganira Paşayeva, Musa Qasımlı, Nizami Jafarov, Azeri gazeteci-televizyoncu Etibar Babayev ve çok sayıda cazsever katıldı. Kapanış gecesinde konuşan Başkan Yücel, belediyenin sosyal ve kültürel alandaki faaliyetlerinin artarak ve gelişerek devam edeceğini söyledi. Yücel, "Sizlerin memnuniyeti, mutluluğu ve gülen yüzü bizim yol haritamız olacak"  Aramızda Azerbaycan Milli Meclisi’nin değerli milletvekilleri var. Dostluğumuzu, kardeşliğimizi ve değerlerimizi geliştirmek amacı ile yeni ve güzel projeler için görüşmelerde bulunduk. Ben kendilerine ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
'İLİŞKİLERİMİZ GÜZELLEŞECEK'
Azerbaycan Milli Meclisi’nin Milletvekili Ganira Paşayeva da, önceki Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in 'İki devlet bir millet' sözüyle konuşmasına başlarken katılımcılardan büyük alkış aldı. Paşayeva, “Türkiye bizim canımızdır. Biz Haydar Aliyev’in de dediği gibi iki devlet bir milletiz. Yücel ile de konuştuk. Yakın zamanda Azerbaycan’dan bir şehirle Alanya’nın kardeş şehir olması için çalışacağız. Bu şekilde ilişkilerimiz daha da güzelleşecek. Bu muhteşem gecede bizleri buraya davet eden ve bu güzel organizasyonun hazırlanmasını sağlayan Yücel’e teşekkür ederim" şeklinde konuştu. 
AZERİ SANATÇILAR MEST ETTİ
Açılış konuşmalarının ardından Etibar Asadlı Trio Special Guests, vokalist Samira Efendiyeva ile birlikte sahneye çıktı. Piyanoda Etibar Asadlı, vokalde Samira Efendiyeva, tarda Shehriyar Imanov, kontrbasta Ruslan Huseynov'dan oluşan Etibar Asadlı Trio Special Guests: Samira Efendiyeva, Shehriyar Imanov gurubu caz severlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Vokalist Efendiyeva’nın ardından sahneye çıkan tar ustası Shehriyar Imanov, caz severlerinde ortak olduğu parçalarıyla kapanış gecesine damga vurdu. Konserin ardından Yücel, sanatçılara plaket ve çiçek verdi. 
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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiUluslararası Alanya Caz Günleri
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