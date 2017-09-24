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Alanya Caz Günleri’nde 3. akşam sona erdi

14.Alanya Uluslararası Caz Günleri’nin üçüncü akşamında Jennah Bell ve Şenay Lambaoğlu sahne aldı

Alanya Caz Günleri’nde 3. akşam sona erdi

14.Alanya Uluslararası Caz Günleri’nin üçüncü akşamında Jennah Bell ve Şenay Lambaoğlu sahne aldı

24 Eylül 2017 Pazar 11:10
Alanya Caz Günleri’nde 3. akşam sona erdi
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SON yıllarda gerçekleştirdiği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Türkiye’nin önemli kültür-sanat şehirlerinden biri haline gelen Alanya’da Uluslararası Caz Günleri devam ediyor. Caz Günleri’nin 3. akşamında Jennah Bell ve Şenay Lambaoğlu sahne aldı. 3 saat süren konserlerde binlerce vatandaş caz müziğe doydu.

Sahneye ilk olarak Jennah Bell çıktı

Alanya Uluslararası Caz Günleri’nin üçüncü akşamında sahneye ilk olarak Amerikalı sanatçı Jennah Bell çıktı. Müzikal çalışmalarını her yönüyle kendisi tasarlayan Jennah Bell’e klavyede Nick Semrad eşlik etti. Gitar eşliğinde en güzel şarkılarını Alanyalı cazseverler için seslendiren Jennah’a vatandaşlar alkışlarıyla destek verdi. Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Jennah Bell ve ekip arkadaşına konserinin ardından teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

Lambaoğlu şarkılarıyla mest etti

Alanya Caz Günleri’nde 3. günün kapanışını Şenay Lambaoğlu yaptı. Şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelen cazseverleri mest eden Lambaoğlu, dinleyicilerinden büyük alkış aldı. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında katıldığı festivallerle son dönem kadın caz vokalistlerinin en önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilmesinin yanı sıra çağdaş kadın ozan kimliği ile de öne çıkan Lambaoğlu’na davulda Erdem Göymen, piyanoda Tolga Bedir, kontrbasta ise John Maatthew Hall eşlik etti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sahnede Can Yücel’den Nazım Hikmet’e, Ömer Hayyam’dan Füruğ Ferruhzad’a dek unutulmaz ozanların unutulmaz eserlerine yer veren sanatçıya ve ekibine konser sonunda teşekkür plaketi takdim etti.

Usta gazeteciler de caz günlerini takip etti

Habertük gazetesinin köşe yazarlarından usta gazeteci Sermet Severöz ve NTV televizyon kanalının deneyimli spikerlerinden Erhan Ertürk de caz günlerini takip edenler arasındaydı. Gazeteci Sermet Severöz ve spiker Erhan Ertürk ile yemekte bir araya gelen Başkan Yücel, ikiliyle hem sohbet etti hem de caz müziğin deneyimli sanatçılarını ikiliyle birlikte dinledi.

Caz günlerinde finali Ayhan Sicimoğlu&Latin All Stars Grubu yapacak

Alanya Uluslararası Caz Günleri’nin son akşamında Ayhan Sicimoğlu&Latin All Stars Grubu sahne alacak. Müzisyen, gezgin, radyocu, TV programcısı ve grubun perküsyonu Sicimoğlu’na bu güzel akşamda vokalde Suami Ramirez Veliz ve Yaima Aguirre Hechavarria, trombonda Taşkın Akarsu, trompette Barış Doğukan Yazıcı, saksafonda Serhan Erkol, klavyede Sercan Mısır ve davulda Okan Duman eşlik edecek.

Başkan Yücel cazseverleri final akşamına davet etti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel cazseverleri, tarihi Kızılkule Meydanı’nda Alanya Kalesi’nin ışıkları altında gerçekleşecek Alanya Uluslararası Caz Günleri’nin finaline davet etti. Başkan Yücel, “Hem şehrin monotonluğundan uzaklaşmak hem de sonbaharın kendisini göstermeye başladığı bugünlerde caz tutkunlarına muhteşem bir müzik ziyafeti sunduğumuz Caz Günlerimizin final gecesine tüm vatandaşlarımızı bekliyorum” dedi.


 

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Son Güncelleme: 24.09.2017 11:26
Anahtar Kelimeler:
Şenay LambaoğluJennah Bell14.Alanya Uluslararası Caz GünleriAlanya Caz Günleri
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