Alanya Belediyesi'nden sanat eğitimi

Alanya Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere yönelik 3 boyutlu workshop etkinliği başlatıldı

Alanya Belediyesi'nden sanat eğitimi
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ALANYA Belediyesi tarafından öğrencilerin el becerilerine katkı sağlamak amacıyla Türkler Güzel Sanatlar Lisesi, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Otogar şantiyelerinde, metal ve ahşap alanında heykeltraşlar gözetiminde 3 boyutlu workshop çalışması gerçekleştirilecek. Dün başlayan çalışmalar 5 Haziran'a kadar sürecek. Gruplar halinde toplam 50 öğrenciye eğitim verilecek. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, yaptığı açıklamada "Amacımız öğrencilerimizi heykel sanatı ve sanatçısıyla buluşturmak, aynı zamanda ileriki yaşamlarında heykelle ilgili bölüm seçmek isteyen öğrencilere de destek olmak" dedi.

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