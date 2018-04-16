Alanya Belediyesi'nden 'Doğa' temalı kabak boyama etkinliği

ALANYA Belediyesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere yönelik doğa temalı su kabağı boyama ve tuval çalışmalarına başlandı. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı görevli ressamların gözetiminde öğrencilere doğa temalı su kabağı boyama ve tuval üzerine akrilik resim çalışması, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Merkez Şantiyesi’nde başlarken öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

FARKLI OKULLAR ÇALIŞMALARA KATILACAK

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Merkez Şantiyesi’nde 5 hafta boyunca sürecek olan bu faaliyette farklı okulların Alanya ile özdeşleşmiş yöreye özgü su kabağı ve tuval üzerine akrilik resim çalışmaları yapılacak.

'YÖRESEL ÜRÜNLERİMİZİ GELECEĞE TAŞIYORUZ'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, öğrencilere yönelik bu çalışmaların yöresel ürünlerdeki bilinci arttıracağını vurgulayarak şunları söyledi, "Öğrencilerimize doğayı sevdirmek ve el becerileri ile görsel hafızalarını geliştirmeye yönelik bu tür faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Bu çalışmalarımıza Alanyamızın yöresel ürünlerini öğrencilerimize uygulamalı olarak öğretip gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmayı planlıyoruz. Bu hafta Hacıkura ve Obaköy okullarını ağırladık. Önümüzdeki haftalarda Yeşilöz, Mahmutlar ve Halil Ülker ilköğretim okullarını misafir edeceğiz" dedi.