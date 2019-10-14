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Alanya Belediye Tiyatrosu sezonu açtı

Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT) 2019-2020 tiyatro sezonunu “Scapin’in Dolapları” adlı yetişkin oyunuyla açtı

KÜLTÜR-SANAT 13.10.2019, 23:32
Alanya Belediye Tiyatrosu sezonu açtı
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Hakan ŞİMŞEK

ABT oyuncuları tarafından oynanan Fransız yazar Moliere’nin eseri Scapin’in Dolapları, Belediye Tiyatrosu’nda prömiyer yaptı. Yönetmenliğini Antalya Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Ferdi Dalkılıç’ın yaptığı, rollerini Vedat Akbulut, Nejat Koper, Kartal Türkoğlu, Murat Demir Tetik, Emir Burak Kaya, Mustafa Erman Doğan, Birke Muratal Doğan, Nilay Kara ve Aysel Özdemir’in paylaştığı oyunu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve eşi Yıldız Yücel, üniversite rektörleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Üyeleri ve davetliler izledi.Oyunun dekor tasarımını Tayfun Çebi, kostüm tasarımını Funda Çebi, ışık tasarımını ise Barbaros Gülaçtı üstlendi. Müzikler besteci Selçuk Yılmaz, koreografi Boğaç Özbakır tarafından yapıldı.
OYUN İNGİLİZCE ALT YAZILI OYNANDI
Yerleşik yabancıların da oyunu izleyebilmesi için Belediye Tiyatrosu ilk kez bir uygulama başlattı. Oyun elektronik alt yazı ile İngilizceye çevrildi. Oyun sahnelenirken oyuncuların konuşmaları sahnenin sağında ve solunda elektronik alt yazı ile İngilizce olarak sunuldu. Bu proje sayesinde yerleşik yabancıların yoğun yaşadığı şehirde, farklı uluslardan insanlara da tiyatro hizmeti verilmeye başlandı. Oyunu izleyen yabancı seyirciler oyunun sonunda Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve yönetmen Ferdi Dalkılıç’a teşekkür ederek, projeden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
SCAPİN’İN DOLAPLARI 2019-2020 SEZONUNUN İLK OYUNU
Oyun, Scapin isimli uşağın birbirlerine aşık olan gençleri kavuşturmak için çevirdiği dolapları komik bir dil ile anlatıyor. Oktave genç bir kıza aşık olup gizlice evlenmiştir fakat bu evlilikten haberi olmayan babası Argante, oğlunu Geronte'nin ikinci karısından olan kızı ile evlendirmek istemektedir. Geronte'nin oğlu Leandre ise babasının onaylamayacağı bir kıza aşıktır ama bu kız Argante'nin yıllar önce kaybolan küçük kızından başkası değildir. Çevirdiği dolaplar ile her sorunu çözmeyi başaran Scapin, bu olayda da hiç kimsenin aklına gelmeyen çözüm yollarına başvuruyor. Alanya Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal ve Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Esra Tığlı Kutertan farklı bir sahneleme tekniği ile çalışılan Scapin’in Dolapları’nın, sezon boyunca seyirciyle buluşmaya devam edeceğini duyurdular.

#Alanya Belediye Tiyatrosu
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