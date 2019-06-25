Alanya Belediye Tiyatrosu'nu artık tüm Türkiye tanıyor

AYLIK yayın yapan ve Türkiye’nin tek sahne sanatları dergisi Yeni Tiyatro Dergisi 7 yıldır sürdürdüğü “Emek ve Başarı Ödülleri”ni bu yıl Anadolu'ya taşıdı. Anadolu’daki tiyatro hareketlerini ve bu alanda alın teri döken çalışanları destekleyip bu ödüllerle onlara teşekkür etmeyi amaçlayan dergi, Alanya Belediye Tiyatrosu’na 7 ödül birden verdi.

BELEDİYE TİYATROSUNA ÖDÜL YAĞDI

Yeni Tiyatro Dergisi’nin Genel Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Erbil Göktaş, Jüri başkanı eleştirmen-yazar Yetkin Yüksel, ödül koordinasyon ve üyeleri Mustafa İri, Prof. Dr. Sema Göktaş, Prof. Dr. Erhan Tuna, Hacer Özbek ve Şule Kazgan’dan oluşan ekip, bu yıl ilk defa Alanya Belediye Tiyatrosu’nu ödüle boğdu. Anadolu'daki tiyatroların oyunlarını izleyip değerlendiren Yeni Tiyatro Dergisi’nin jürisi, böylece Alanya Belediye Tiyatrosu'nun başarısını da tüm ülkeye taşıdı.

‘TİYATROMUZ ÜLKEMİZDEKİ EN İYİ TİYATROLARDAN BİRİ’

“Tiyatromuz, oyuncusu, salonu, sahnesi ve ekibiyle neredeyse ülkemizdeki yerel yönetimler bünyesindeki en iyi tiyatrolardan biri” değerlendirmesinde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Sezona baktığımızda en iyi gösterimlerin bizde olduğunu görüyoruz. Tiyatromuz ülkemizin birçok şehrinde turneye çıktığı gibi uluslararası sosyal etkinliklere de katılıyor ve davetler alıyor. Tiyatro alanındaki başarımızdan dolayı şimdiye kadar pek çok ödül aldık. Türkiye’nin tek sahne sanatları dergisi Yeni Tiyatro Dergisi tarafından 7 ödül birden kazandık. Bu başarımızı gelecek sezonlarda da sürdüreceğiz. Tiyatro Müdürümüzü, oyuncularımızı, emeği geçen herkesi tebrik ediyor, oyuncularımıza başarılarının devamını diliyorum” dedi.

SANAT YÖNETMENİ KUTERTAN’DAN TEŞEKKÜR

Alanya Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Esra Tığlı Kutertan da, "Tiyatromuz bu yeni yedi ödülle kendini ispatlamaya ve emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Bu başarıya tüm ekibin özveriyle ve gönülden çalışması sonucu ulaşılmıştır. Başta bize bu imkanları sağlayan ve desteklerini esirgemeyen Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'e, Tiyatro Müdürümüz Hüseyin Çinal’a ve tüm çalışma arkadaşlarımıza; bu başarının sanatsal mimarları olan çok değerli yönetmenimiz Murat Atak’a, bestecimiz Cem İdiz’e, koreografımız İhsan Bengier’e, kostüm kreatörümüz Funda Çebi'ye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Elbette çok büyük bir teşekkür de, bizi hiç yalnız bırakmayan, güzel alkışlarıyla her daim yanımızda olan çok değerli seyircilerimize” ifadelerini kullandı.

İşte Alanya Belediye Tiyatrosu’nun aldığı ödüller:

- Yılın Yönetmeni Ödülü: Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Sırça Biblolar ve Karmakarışık ile Devlet Tiyatroları Rejisörü Murat Atak.

- En İyi Müzikal Ödülü: Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım ile Alanya Belediye Tiyatrosu.

- Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Sırça Biblolar ile Burak Kaya

- Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Karmakarışık ile Esra Tığlı Kutertan.

- Aydın Arıt Umut Veren Erkek Oyuncu Ödülü: Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım ve Sırça Biblolar ile Fırat Onur Deniz.

- En İyi Kostüm Ödülü: Karmakarışık ile Devlet Tiyatroları Kostüm Tasarımcısı Funda Çebi.

- Emek Ödülü: Alanya Belediye Tiyatrosu Müdürü Hüseyin Çinal.