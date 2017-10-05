Alanya Belediye Tiyatrosu Adana yolcusu

ALANYA Belediye Tiyatrosu, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’ncüsü düzenlenecek olan ‘Şehir Tiyatroları Buluşması’ isimli tiyatro şenliğine , “Derya Gülü” isimli oyun ile katılıyor. Alanya Belediye Tiyatrosu, yönetmenliğini Murat Atak’ın yaptığı Alanyalıların da büyük beğeniyle izlediği Derya Gülü isimli oyun ile 18 Ekim’de Adana’da seyircisinin karşısına çıkacak.

Belediye tiyatrosu kukla festivaline katılacak

Alanya Belediye Tiyatrosu, Adana turnesinin ardından Bulgaristan, Kazakistan, Moldova, Belçika, Rusya gibi ülkelerden birçok tiyatro ekibi ve kuklacının da katıldığı Ankara 3. Uluslararası Kukla Festivali’ne katılacak. 22 Ekim’de yönetmenliğini Haluk Yüce’nin yaptığı “Şarkıyla Sallanan Salıncak” isimli çocuk oyunu ile Ankara’da seyircisiyle buluşacak.