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Akdeniz Üniversitesi öğrencisine ödül

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) 3.sınıf öğrencisi Yasin Öztürk, 8. Uluslararası Barikat Film Festivali Kısa Film Yarışması'nda Üçüncülük Ödülünü kazandı

Akdeniz Üniversitesi öğrencisine ödül

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) 3.sınıf öğrencisi Yasin Öztürk, 8. Uluslararası Barikat Film Festivali Kısa Film Yarışması'nda Üçüncülük Ödülünü kazandı

12 Ocak 2018 Cuma 15:36
Akdeniz Üniversitesi öğrencisine ödül
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İletişim Fakültesi 3.sınıf öğrencisi Yasin Öztürk, 8. Uluslararası Barikat Film Festivali Kısa Film Yarışmasında Ampute futbolunu anlattığı “Kanedyen” adlı belgeselle üçüncülük ödülünü kazandı.

Ampute futbol takımını oluşturan sporcuların sorunlarını yansıtmaya çalıştığını söyleyen Yasin Öztürk, “Engelli sporcuların en büyük sorunu bu spordan para kazanamıyor olmaları. Bu yüzden futbol takımında çeşitli iş kollarında çalışanlar, inşaatlarda amelelik yapanları bile var. Kısacası bu belgeselde onların güçlü duruşunu ve sıkıntılarını göstermeye çalıştım” dedi.

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Akdeniz ÜniversitesiUluslararası Barikat Film FestivaliKısa Film YarışmasıAmpute Futbol Takımı
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