Akdeniz Üniversitesi öğrencisine ödül

AÜ İletişim Fakültesi 3.sınıf öğrencisi Yasin Öztürk, 8. Uluslararası Barikat Film Festivali Kısa Film Yarışmasında Ampute futbolunu anlattığı “Kanedyen” adlı belgeselle üçüncülük ödülünü kazandı.

Ampute futbol takımını oluşturan sporcuların sorunlarını yansıtmaya çalıştığını söyleyen Yasin Öztürk, “Engelli sporcuların en büyük sorunu bu spordan para kazanamıyor olmaları. Bu yüzden futbol takımında çeşitli iş kollarında çalışanlar, inşaatlarda amelelik yapanları bile var. Kısacası bu belgeselde onların güçlü duruşunu ve sıkıntılarını göstermeye çalıştım” dedi.