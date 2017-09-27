Akdeniz akşamları MFÖ ile güzelleşecek

MAZHAR Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan efsanevi grup MFÖ, Antalyalı sevenleriyle cumartesi akşamı bir araya geliyor. Müzik hayatına başladığı günden bu yana pek çok hit şarkıya hayat veren grup, 2017'de çıkardığı Kendi Kendine albümünden de sevilen şarkılarını seslendirecek.

30 Eylül'de saat 21.15'te Antalya Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkmaya hazırlanan MFÖ, sesiyle beraber sahnedeki danslarıyla da sevenlerini eğlendirecek.

TARİH: 30 Eylül Cumartesi

SAAT: 21.15

YER: Antalya Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu