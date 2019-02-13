ADSO'dan 'Sevgililer Günü' konseri

ANTALYA Kültür Sanat Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleşecek konserde orkestrayı İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın şefi Nesrin Bayramoğulları yönetecek. 14 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak konserde, İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Aydın Uştuk solist sanatçı olarak sahnedeki yerini alacak. Tenor Aydın Uştuk, ADSO eşliğinde dünyaca ünlü tenor aryaları, napoliten, tango ve popüler müzik parçalarından oluşan repertuarından eserleri seslendirerek, Antalyalı müzikseverlere keyifli anlar yaşatacak.