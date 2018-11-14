ABT yuvaya döndü

ABT bu yıl dördüncü kez katıldığı Adana Büyükşehir Belediyesi 5. Şehir Tiyatroları Buluşmasında, Sırça Biblolar ve Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım adlı oyunlarla Adanalı seyirci karşısına çıktı.
ABT, Adana turnesinden sonra hız kesmeden rotayı Kıbrısa çevirdi. Tiyatro, 1-11 Kasım tarihleri arasında Kıbrıs Hayali Sahne Sanatlarının davetiyle gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde beş farklı oyun sergiledi. Karmakarışık, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Gökkuşağının Altında, Derya Gülü, Orhan Veliyle Git Gidebildiğin Yere adlı oyunlarıyla Kıbrıs seyircisinden de tam not alan Belediye Tiyatrosu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücelin Kıbrısa yaptığı ziyaretle sanatın birleştirici gücünü bir kez daha herkese gösterdi.
TİYATRO EKİBİMİZ ARTIK ALANYAYA SIĞMIYOR
Alanya Belediye Tiyatrosu ekibini yalnız bırakmayarak KKTCye giden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tiyatro ekibiyle gurur duyduğunu ifade etti. Başkan Yücel, Ekibimizle gerçekten gurur duyuyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana tiyatro ekibimize verdiğimiz desteğin sonuçlarını göğsümüz kabararak takip ediyoruz. Oyuncularımız adeta Alanyaya sığmıyor. Türkiyeye hatta dünyaya açılıyor. Ekibimizi başarısından dolayı canı gönülden kutluyorum dedi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başta olmak üzere bir dizi resmi temalarda da bulundu.
OYUNCULARDAN 10 KASIMA ÖZEL ANMA PROGRAMI
Kıbrıs Turnesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan Alanya Belediye Tiyatrosu, Gazi Mustafa Kemal Atatürkün ölüm yıldönümünde özel bir anma programı da gerçekleştirdi. Devlet Opera Bale, Devlet Tiyatrosu, Cumhuriyet Senfoni Orkestrası, Yakın Doğu Üniversitesi Sanatçıları ile birlikte sahne alan Alanya Belediye Tiyatrosu, Mustafa Kemal Dinletisi ile Atatürkü anma programı gerçekleştirdi. Barış Kuvveti Komutanlarının, Yakın Doğu Üniversitesi rektörü ve dekanlarının, Mehmetçiklerimizin ve Kıbrıs seyircisinin katıldığı dinletide, Kıbrısın en büyük salonu doldu. 10 Kasıma özel hazırlanan program davetlilerden büyük beğeni aldı.
GELECEK PROGRAM
16-17 Kasım tarihlerinde sezonun yeni oyunu olan Duvarların Ötesi ve 22-23 Kasım tarihinde Karmakarışık ile ABT Alanyalı seyircisiyle buluşmaya devam edecek.
BÜYÜK AŞKLARIN SONUNCUSU 14 ARALIKTA
ABTnin bu yıl prömiyerini yapacağı ikinci yetişkin oyun Neil Simonın yazıp, Murat Atakın yönettiği Büyük Aşkların Sonuncusu 14 Aralıkta sahnelenecek.