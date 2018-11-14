ABT yuvaya döndü

ABT bu yıl dördüncü kez katıldığı Adana Büyükşehir Belediyesi 5. Şehir Tiyatroları Buluşmasında, Sırça Biblolar ve Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım adlı oyunlarla Adanalı seyirci karşısına çıktı.

ABT, Adana turnesinden sonra hız kesmeden rotayı Kıbrısa çevirdi. Tiyatro, 1-11 Kasım tarihleri arasında Kıbrıs Hayali Sahne Sanatlarının davetiyle gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde beş farklı oyun sergiledi. Karmakarışık, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Gökkuşağının Altında, Derya Gülü, Orhan Veliyle Git Gidebildiğin Yere adlı oyunlarıyla Kıbrıs seyircisinden de tam not alan Belediye Tiyatrosu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücelin Kıbrısa yaptığı ziyaretle sanatın birleştirici gücünü bir kez daha herkese gösterdi.

TİYATRO EKİBİMİZ ARTIK ALANYAYA SIĞMIYOR

Alanya Belediye Tiyatrosu ekibini yalnız bırakmayarak KKTCye giden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tiyatro ekibiyle gurur duyduğunu ifade etti. Başkan Yücel, Ekibimizle gerçekten gurur duyuyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana tiyatro ekibimize verdiğimiz desteğin sonuçlarını göğsümüz kabararak takip ediyoruz. Oyuncularımız adeta Alanyaya sığmıyor. Türkiyeye hatta dünyaya açılıyor. Ekibimizi başarısından dolayı canı gönülden kutluyorum dedi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başta olmak üzere bir dizi resmi temalarda da bulundu.

OYUNCULARDAN 10 KASIMA ÖZEL ANMA PROGRAMI

Kıbrıs Turnesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan Alanya Belediye Tiyatrosu, Gazi Mustafa Kemal Atatürkün ölüm yıldönümünde özel bir anma programı da gerçekleştirdi. Devlet Opera Bale, Devlet Tiyatrosu, Cumhuriyet Senfoni Orkestrası, Yakın Doğu Üniversitesi Sanatçıları ile birlikte sahne alan Alanya Belediye Tiyatrosu, Mustafa Kemal Dinletisi ile Atatürkü anma programı gerçekleştirdi. Barış Kuvveti Komutanlarının, Yakın Doğu Üniversitesi rektörü ve dekanlarının, Mehmetçiklerimizin ve Kıbrıs seyircisinin katıldığı dinletide, Kıbrısın en büyük salonu doldu. 10 Kasıma özel hazırlanan program davetlilerden büyük beğeni aldı.

GELECEK PROGRAM

16-17 Kasım tarihlerinde sezonun yeni oyunu olan Duvarların Ötesi ve 22-23 Kasım tarihinde Karmakarışık ile ABT Alanyalı seyircisiyle buluşmaya devam edecek.

BÜYÜK AŞKLARIN SONUNCUSU 14 ARALIKTA

ABTnin bu yıl prömiyerini yapacağı ikinci yetişkin oyun Neil Simonın yazıp, Murat Atakın yönettiği Büyük Aşkların Sonuncusu 14 Aralıkta sahnelenecek.