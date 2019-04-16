88'lik usta fırçadan 36'ncı sergi

ANTALYA Sanatçılar Derneği (ANSAN) Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan serginin kurdelesini, ANSAN Başkanı Cahit Çakcıl, resim sanatında 76'ncı yıla giren ressam Hamdi Dicle birlikte kesti. ANSAN Başkanı Çakcıl, "Dicle, Antalya'mızda çocuk, genç ve yetişkinlere resim sanatını sevdirerek öğreten, sayısız ressam yetiştiren, ismi de markalaşan çok değerli bir üstadımız. Kendisiyle gurur duyuyoruz" dedi. Ressam Hamdi Dicle'nin 36'ncı kişisel sergisinin açılışına sanatçılar, sanatseverler ve akademisyenlerin ilgisi yoğun oldu. İlgi karşısında duygulu anlar yaşayan Dicle, "Sanatımda bugün de dün gibi heyecan doluyum, dostlarımın arasında çok mutluyum" diye konuştu. Hamdi Dicle'nin karışık teknikle ürettiği soyut figüratif ve non-figüratif çalışmalarından oluşan 25 eserinin yer aldığı sergi, 20 Nisan Cumartesi gününe kadar açık kalacak.