Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102383
ALTIN
146.345
DOLAR
3.5155
STERLİN
4.7398
EURO
4.1762
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor
Kadınlar yatakta bunu istiyor
Gizli fıtığa dikkat
Gizli fıtığa dikkat
banner468

7 asırlık Osmanlı köyünün kapı tokmakları geçmişe götürüyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 700 yıllık geçmişe sahip Osmanlı köyü Bursa'daki Cumalıkızık Mahallesi'nde bulunan evlerdeki kapı tokmakları özellikleriyle ilgi görüyor

7 asırlık Osmanlı köyünün kapı tokmakları geçmişe götürüyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 700 yıllık geçmişe sahip Osmanlı köyü Bursa'daki Cumalıkızık Mahallesi'nde bulunan evlerdeki kapı tokmakları özellikleriyle ilgi görüyor

25 Eylül 2017 Pazartesi 12:46
7 asırlık Osmanlı köyünün kapı tokmakları geçmişe götürüyor
banner404

BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alınan 700 yıllık geçmişe sahip Bursa'daki Osmanlı köyü Cumalıkızık Mahallesi'nde bulunan evlerde kapı tokmakları dokusuyla geçmişi yaşatıyor.

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık Mahallesi'nde 700 yıldır bozulmadan korunan, kestane ağacı, taş, çamur ve kerpiç kullanılarak inşa edilen özgün mimariye sahip evler, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Evlerin en önemli özelliklerinden biri de her kapıda bulunan, üzerinde Osmanlı motiflerinin yer aldığı çeşitli şekildeki pirinç kapı tokmakları. Kapılardaki tokmaklar da en az konutlar kadar turistlerin dikkatini çekiyor.

"Tokmaklar geleneğe uygun"

Cumalıkızık Mahalle Muhtarı Emin Yavuz,700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık'daki 189 hanede bin 75 kişinin yaşadığını söyledi.

Cumalıkızık'ın geçim kaynağını turizm ve tarımın oluşturduğunu anlatan Yavuz, şunları belirtti:

"Doğası ve bütünlüğü bozulmayan ender köylerdeniz. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdik. Evlerimizin tarihi dokusu bulunuyor. Kestane ağacı, taş, çamur ve kerpiç kullanılarak yapılıyor. Çatılarda Osmanlı kiremidi kullanılıyor. Bursa Valiliği ve Yıldırım Belediyesinin ortaklığıyla evlerimiz etap etap yenileniyor. Evlerimiz eskiden nasıl yapıldıysa şimdi de öyle inşa ediliyor. Yenilenme işlemi tamamen bedelsiz olarak gerçekleştiriliyor."

Yavuz, mahalledeki evlerin en önemli özelliğinin kapıların tokmakları olduğunu belirterek, onlarda da Osmanlı geleneğini sürdürdüklerini kaydetti.

"Kadınlar küçük tokmağı erkekler ise büyüğünü çalıp eve girer"

Misafirlerin eve ya da avluya girmeden önce tokmağı çaldığına değinen Yavuz, şöyle dedi:

Tokmaklarımız ziyaretçilerin de yoğun ilgisini çekiyor""Evden ses gelirse içeriye girilir. Kadınlar kapıdaki küçük tokmağı erkekler ise büyüğünü çalıp eve girer. Evde kimsenin olmadığını belirlemek için tokmağa ip dolanır ya da tokmak tersine çevrilir. Tokmakların hepsi pirinçten yapılıyor. Ancak ağaç tokmakları da bulunuyor. Eski tokmaklarımız özelliklerini korurken yeni yapılan evlerdeki tokmaklar geleneğe uygun özel olarak imal ediliyor. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerUnescoDünya Mirası ListesiOsmanlı KöyüKapı Tokmakları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Tolkien, büyük oranda Türk kültüründen faydalandı'
'Tolkien, büyük oranda Türk kültüründen faydalandı'
Herakles Lahdi ziyarete açıldı
Herakles Lahdi ziyarete açıldı
Caz grubu Alanya turuna çıktı
Caz grubu Alanya turuna çıktı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim