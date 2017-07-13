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69. Emmy Ödülleri adayları belli oldu

Amerikan televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülleri adayları açıklandı

69. Emmy Ödülleri adayları belli oldu

Amerikan televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülleri adayları açıklandı

13 Temmuz 2017 Perşembe 22:21
69. Emmy Ödülleri adayları belli oldu
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BU yıl 69'uncusu verilecek Emmy Ödüllerine aday gösterilen televizyon yapımları, Television Academy'nin Los Angeles'ta düzenlediği törende duyuruldu.

Buna göre, NBC'nin "Saturday Night Live" adlı programı ve HBO'nun "Westworld" adlı dizisi 22'şer dalda 69. Emmy Ödüllerine aday gösterildi.

HBO kanalının yapımları toplam 110 dalda adaylık elde ederken, Netflix ve NBC'nin yapımları sırasıyla 91 ve 60 dalda adaylık kazandı.

Son iki senede "En İyi Drama" dahil bugüne kadar toplam 38 dalda Emmy Ödülü kazanan HBO'nun dizisi "Game of Thrones" ise bu sezona geç başlayacağı için adaylık listesinde yer alamadı.

Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda 17 Eylül'de Stephen Colbert'in sunuculuğunu yapacağı 2017 ödül gecesi CBS kanalından canlı yayınlanacak.

2017 Emmy Ödülü adaylarından öne çıkanlar ise şöyle: 

En İyi Drama:

“Better Call Saul” (AMC)

"The Crown" (Netflix)

"The Handmaid's Tale" (Hulu)

“House of Cards” (Netflix)

"Stranger Things" (Netflix)

"This Is Us" (NBC)

"Westworld" (HBO)

En İyi Komedi:

"Atlanta" (FX Networks)

“black-ish” (ABC)

“Master of None” (Netflix)

“Modern Family” (ABC)

“Silicon Valley” (HBO)

“Unbreakable Kimmy Schmidt” (Netflix)

“Veep” (HBO)

En İyi Erkek Oyuncu, Drama:

Sterling K. Brown, "This Is Us"

Anthony Hopkins, "Westworld"

Bob Odenkirk, “Better Call Saul”

Matthew Rhys, “The Americans”

Liev Schreiber, “Ray Donovan”

Kevin Spacey, "House of Cards"

Milo Ventimiglia, "This Is Us"

En İyi Kadın Oyuncu, Drama:

Viola Davis, “How To Get Away With Murder”

Claire Foy, "The Crown"

Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale"

Keri Russell, “The Americans”

Evan Rachel Wood, "Westworld"

Robin Wright, “House of Cards”


En İyi Erkek Oyuncu, Komedi:

Anthony Anderson, “black-ish”

Aziz Ansari, “Master of None”

Zach Galifianakis, "Baskets"

Donald Glover, "Atlanta"

William H. Macy, “Shameless”

Jeffrey Tambor, “Transparent”

En İyi Kadın Oyuncu, Komedi:

Pamela Adlon, "Better Things"

Jane Fonda, "Grace And Frankie"

Allison Janney, "Mom"

Ellie Kemper, “Unbreakable Kimmy Schmidt”

Julia Louis-Dreyfus, “Veep”

Tracee Ellis Ross, “black-ish”

Lily Tomlin, “Grace and Frankie”

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Emmy ÖdülleriLos AngelesNBCHBO
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