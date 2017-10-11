54. Uluslararası Antalya Film Festivali’ne seçkin jüri

ULUSLARARASI Antalya Film Festivali, seçkin jürisiyle ’festivallerin festivali’ olma iddiasını güçlendirmeye devam ediyor. Jüri başkanlığını Elia Suleiman’ın üstlendiği festivalin üyeleri; "Yabancı Dilde En İyi Film Oscarı" ile "En İyi Senaryo" ve "En İyi Film" dallarında Avrupa Film Ödülü’ne layık görülen "Ida" filminin senaristlerinden dünyaca ünlü oyun ve senaryo yazarı Rebecca Lenkiewicz; birçok film müziğine imza atan dünyaca ünlü besteci, müzisyen ve icracı Kjartan Sveinsson; ABD’deki ilk resmi Türk tiyatrosunun kurucularından olan ödüllü oyuncu, yapımcı ve yazar Fadik Sevin Atasoy; filmleri ile ulusal ve uluslararası festivallerde sayısız ödül alan dünyaca ünlü yönetmen Karim Ainouz gibi uluslararası alanda başarıları bulunan ve adından söz ettiren sinema profesyonellerinden oluşuyor.