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54. Uluslararası Antalya Film Festivali’ne seçkin jüri

54. Uluslararası Antalya Film Festivali, dünyaca ünlü sinema profesyonellerinden oluşan dev jürisiyle de ’uluslararası marka kimliğini’ güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. 21-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin jüri başkanlığını, dünya sinemasının tanınmış yönetmenlerinden ve Avrupa’nın birçok önemli festivalinde ödüle layık görülen Filistinli Elia Suleiman üstleniyor

54. Uluslararası Antalya Film Festivali’ne seçkin jüri

54. Uluslararası Antalya Film Festivali, dünyaca ünlü sinema profesyonellerinden oluşan dev jürisiyle de ’uluslararası marka kimliğini’ güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. 21-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin jüri başkanlığını, dünya sinemasının tanınmış yönetmenlerinden ve Avrupa’nın birçok önemli festivalinde ödüle layık görülen Filistinli Elia Suleiman üstleniyor

11 Ekim 2017 Çarşamba 14:42
54. Uluslararası Antalya Film Festivali’ne seçkin jüri
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ULUSLARARASI Antalya Film Festivali, seçkin jürisiyle ’festivallerin festivali’ olma iddiasını güçlendirmeye devam ediyor. Jüri başkanlığını Elia Suleiman’ın üstlendiği festivalin üyeleri; "Yabancı Dilde En İyi Film Oscarı" ile "En İyi Senaryo" ve "En İyi Film" dallarında Avrupa Film Ödülü’ne layık görülen "Ida" filminin senaristlerinden dünyaca ünlü oyun ve senaryo yazarı Rebecca Lenkiewicz; birçok film müziğine imza atan dünyaca ünlü besteci, müzisyen ve icracı Kjartan Sveinsson; ABD’deki ilk resmi Türk tiyatrosunun kurucularından olan ödüllü oyuncu, yapımcı ve yazar Fadik Sevin Atasoy; filmleri ile ulusal ve uluslararası festivallerde sayısız ödül alan dünyaca ünlü yönetmen Karim Ainouz gibi uluslararası alanda başarıları bulunan ve adından söz ettiren sinema profesyonellerinden oluşuyor.

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