3. Alanya Uluslararası Sanat Sergisi açılıyor

‘SANAT Dünyanın Ortak Dilidir’ sloganıyla yola çıkılan serginin üçüncüsü bu yıl 17, 18, 19 Kasım 2017 tarihlerinde Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenleniyor. 17 Kasım Cuma günü saat 14.30’da yapılacak açılış seremonisinin ardından sergi, vatandaşların ziyaretine sunulacak.

Sanatçılar tarafından tüm dünyaya barış mesajlarının verildiği sergide Türkiye, Almanya, Rusya, Danimarka, Polonya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Litvanya ve İranlı amatör ve profesyonel sanatçıların birbirinden değerli çok özel parçaları ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

40 AMATÖR VE PROFESYONEL

RUH SERGİDE BİRLEŞİYOR

Sergide 40 amatör ve profesyonel sanatçı bir araya gelerek eserlerini sergileyecek. Her sanatçının 5 eserle katılabileceği sergide dini ve milleti ne olursa olsun "Sanat Dünyanın Ortak Dilidir" mesajı verilecek. Sergide Resim, Fotoğraf, Heykel ve El Sanatlarından oluşan eserler yer alacak.

