2. Alanya Kitap Günleri başladı

KÜLTÜR Merkezi’nde düzenlenen açılış törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, organizasyonu düzenleyen Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, STK temsilcileri, vatandaşlar ve davetliler katıldı.



Türkler Güzel Sanatlar Lisesi Acapella korosunu özel konseriyle başlayan açılış töreninde konuşan Alanya Belediyesi Başkanı Adem Murat Yücel, “Gelecek nesilleri iyi yetiştirmek için şüphesiz ki bizim eğitimimizi ölünceye kadar sürdürmeye ve çok okumaya ihtiyacımız var” dedi.



“KİTAP FUARI ETKİNLİKLERİMİZDE 120 BİN KİŞİ BİZİ TAKİP ETTİ”

2. Alanya Kitap Günleri’nin açılış töreninde Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel kürsüye gelerek eğitim üzerine birer konuşma yaptılar.

Konuşmasında Alanya Kitap Günleri’nin önemine vurgu yapan Tiyatro Müdürü Çinal, kitap günleriyle ilgili daha önce düzenlenen organizasyonlar ile ortalama 120 bin ziyaretçiye ulaşıldığını hatırlatarak, “Bu kıymetli bir program. Çok kıymetli konuşmacılarımız var. Herkesi bu etkinliğe bekliyoruz” dedi. Belediyenin kütüphane hizmetlerine de değinen Çinal, “Alanya Belediyesi Emine Hacıkura Kütüphanesi’nde 35 bin kitap var. Son 5 yılda 10 bin kitap aldık. 11 bin kayıtlı üyemiz var. Kütüphanelerimiz her zaman hizmetinizde” söyleriyle konuşmasını tamamladı.



“ALANYA KİTAP GÜNLERİ TÜRK MİLLETİ OKUMUYOR SLOGANINA KARŞI BİR ANTİ TEZDİR”

Alanya Kitap Günleri’nin çok önemli bir etkinlik olduğuna vurgu yapan Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ise şunları kaydetti: “Alanya Kitap Günleri Türk Milleti okumuyor sloganına karşı savunulan bir anti tezdir. Türk Milleti okuyor, her zamankinden daha çok okuyor ve okumaya da devam edecek. Buradan Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği ‘muasır medeniyetler seviyesine’ okuyarak, sorgulayarak, araştırarak ulaşılacağına inanan bir nesil yetiştirmenin her türlü mücadelesini veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Alanya, bu tür etkinliklerle her zamankinden daha çok okuyor. Bu etkinliklerin bizlere katkısı çok ama çok fazla. Ben buradan Sayın Başkanıma ve emeği geçen herkese teşekkür ederim”.



BAŞKAN YÜCEL: “BİNLERCE KİTABI VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞTURUYORUZ”

Kenti ve insanı ihya etmek için çıktıkları yolda eğitime de büyük önem verdiklerini hatırlatan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kitap Günleri kapsamında binlerce kitabı vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

“İnsanın yüreğine dokunabilmek, hayatımızı daha anlamlı kılmak ve önümüzdeki engellere takılmadan güçlü bir şekilde ilerleyebilmek için ihtiyacımız olan en önemli şey okumaktır” diyen Başkan Yücel, “Ve nitekim Yüce Allah’ın da bizlere ilk emri “oku”dur. Çünkü okudukça kainatı ve kendimizi daha iyi tanır, yanlışı ve doğruyu daha iyi ayırt eder, olgunlaşır; yani kamil insan seviyesine ulaşırız” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİMİ ÖLÜNCEYE KADAR SÜRDÜRMEYE VE ÇOK OKUMAYA İHTİYACIMIZ VAR”

Her insanın eğitimi ölünceye kadar sürdürmeye ve okumaya ihtiyacı olduğunun altını çizen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Güçlü köklerimizden ilham alarak geleceği yeniden inşa etmek, yönetilen değil, yöneten olmak, yenilikleri takip eden değil, bilimsel ve ahlaki değerlerde öncü olmak millet olarak hepimizin en büyük hedefi olmalıdır. Gelecek nesilleri iyi yetiştirmek için şüphesiz ki bizimde okulların dışında da eğitimimizi ölünceye kadar sürdürmeye ve dolayısıyla çok okumaya ihtiyacımız var. Bu anlamda da, gençlere iyi bir örnek olmalıyız. İşte biz bu güzel niyet ve gayelerle; 2 yıl önce Alanya’da hiç yapılmayan bir şey yaptık. Kaymakamlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde Alanya Kitap Günleri’ni başlattık. Aynı zamanda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz Alanya Uluslararası Çocuk Festivali bünyesinde sadece çocuklarımız ve gençlerimize yönelik 2. kitap fuarımızı düzenliyoruz. Her yıl diğer belediyelere örnek olacak nitelikte 2 kez kitap fuarı düzenleyerek, onbinlerce kitabı Alanya halkının ayağına getiriyoruz. Velilerimizi, gençlerimizi, çocuklarımızı kitaplarla, yazarlarla, eğitimcilerle buluşturuyoruz”.



“AKILLI TELEFONUMA BAĞIMLI MIYIM?”

Açılış töreninin ardından Kitap Günleri’nin konuşmacıları Psk. Dr. Mehmet Şakiroğlu ve Dr. Cansel Poyraz Akyol katılımcılarla “Akıllı Telefonuma Bağımlı mıyım?” konulu bir söyleşi yaptı. Akıllı telefon bağımlılığıyla ilgili yapılan araştırmaları konuklarla paylaşan konuşmacılar, 13-19 yaş arası gençlerin yüzde 25’inin 24 saat çevrimiçi olduğuna dikkat çektiler. Salondaki dinleyicilerle çeşitli bağımlılık testleri de yapan Şakiroğlu ve Akyol, sosyal medya bağımlılığından kurtulmanın yollarını anlattı.

Çocukların ve gençlerin gerçek dünyayı tanıması için ebeveynlere düşen sorumluluklara da değinen konuşmacılar, sosyal medyanın insanın hafızasını bozduğunu söylediler.



“ÇALAR SAAT KULLANIN, ÇOCUKLARIN ÇANTALARINA KEDİ YA DA KÖPEK MAMASI KOYUN”

Sosyal medya bağımlılığından kurtulmak için yatak odalarına telefonların sokulmaması, alarm yerine çalar saat kullanılması, şehir haritası kullanılması gibi bilimsel araştırmalara dayalı tavsiyelerde bulunan Psk. Dr. Mehmet Şakiroğlu ve Dr. Cansel Poyraz Akyol şunları kaydetti: “Alarm bahanesiyle yatak odalarına akıllı telefonu sokmayalım. Onun yerine çalar saat kullanalım. Çocuklarımızın çantasına kedi ya da köpek maması koyalım; onlar sokaktaki aç bir hayvanı doyursunlar. Böylece internetten izledikleri hayvanları gerçek dünyada sevsinler. Arabayla seyahat ederken çocuklarınızın da seveceği konuları açıp onun üzerine hep birlikte sohbet edin. Her hafta sonu şehrinizin gezmediğiniz bir noktasını ailecek gezin”.



Salondaki programın ardından Belediye Başkanı Yücel protokol ve öğrencilerle birlikte fuaye alanındaki kitap fuarını gezdi. Yayınevi sorumlularıyla sohbet eden Yücel, Psk. Dr. Mehmet Şakiroğlu ve Dr. Cansel Poyraz Akyol’a kitap imzalattı.



Alanya Kitap Günleri kapsamında 23 Eylül Pazartesi saat 20.00, Hayati İnanç “Can Veren Pervaneler” isimli konuyla

dinleyicilerle buluşacak.