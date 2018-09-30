'15 Temmuz'un Objektifleri' yarın Antalya'da

ALİ Ekber Karaçam'ın yönetmenliğini yaptığı, Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin de işbirliği yaparak destek verdiği "15 Temmuz'un Objektifleri" adlı sinema belgeseli, 1 Ekim (yarın) günü saat 10.30'da Antalya Cam Piramit Perge Salonu'nda izleyicisiyle buluşacak. Türkiye’de ilk kez, 107 haberciyi aynı belgeselde bir araya getiren yapımda, medya kuruluşlarında çalışan haber kameramanları, muhabirler ve foto muhabirleri İstanbul, Ankara ve Marmaris’te darbe girişimi gecesi yaşanan dehşet anlarını 15 Temmuz’un Objektifleri belgeseli için anlattılar. 15 Temmuz’un Objektifleri belgeseli, Yapımcısı ve Yönetmeni Ali Ekber Karaçam tarafından 15 Temmuz gecesi, o günkü adıyla Boğaziçi Köprüsü’nde şahadete yürüyen Şehit Erol Olçok’a ithaf edildi.

DERNEKTEN TAM DESTEK

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel’in desteği ile 15 Temmuz’un Objektifleri Belgeseli’nin çekimlerine 2016 yılının kasım ayında başlandı. Polatel'in o geceye dair anıları ise şunlar oldu: "Tankların önünde yatanlar. Tekbirler getirip, Allah’u Ekber nidalarıyla canlarını hiç düşünmeden vatan uğruna siper edenler. G3 mermilerinin delip geçtiği vücutlar. Ve asla geri adım atmayan kahraman, inançlı, onurlu ve gururlu bir halk. Tüm bunlar olurken haber kameramanları vizörden dehşetle izlediler olup bitenleri. Sadece kameralarına değil, hafızalarına da kaybettiler yaşanan vahşeti." Yönetmen Ali Ekber Karaçam sordu, karanlık ve uzun gecenin canlı tanığı haberciler hafızalarında iz bırakan anları en ince ayrıntısına kadar anlattı.

DÜNYADA BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

3 ilde, İstanbul, Ankara ve Marmaris’te gerçekleştirilen belgesel çekimleri tam 480 gün sürdü. Alanlarında uzman 42 kişilik ekibin gerçekleştirdiği çekimler 90 gün sürerek 10 bin 200 dakikalık kayıt alındı. 3 ay 10 metin yazarı tarafından titizlikle deşifre edilerek 94 sayfa metne dönüştürülüp 145 gün süren Kurgusu ile belgeselde 20 farklı orijinal müzik kullanıldı. Yapımcı ve Yönetmen Ali Ekber Karaçam’ın koordinatörlüğünde, yüzlerce kişinin gece gündüz mesai harcayarak ortaya çıkardığı 90 dakikalık belgeselin hem toplumsal hafızaya, hem de gelecek nesillere ışık tutması hedefleniyor.

İLK ÖDÜLÜNÜ ALDI

Televizyon haberciliğinin Oscar’ı olarak bilinen Zoom Ödülleri'nde Haberciler Özel Ödülü'nün sahibi 20 kişilik usta gazetecilerden oluşan jüri tarafından Ali Ekber Karaçam'ın yönetmenliğini yaptığı, 15 Temmuz'un Objektifleri adlı belgesele verildi. Zoom Ödülleri, Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından her yıl uluslararası alanda düzenlenen yurtiçi ve yurtdışından 114 görüntü ve haberin katıldığı bir organizasyon.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 15:18