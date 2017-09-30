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'15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi' açıldı

Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen "15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi" sanatseverlerle buluştu

'15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi' açıldı

Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen "15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi" sanatseverlerle buluştu

30 Eylül 2017 Cumartesi 23:50
'15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi' açıldı
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ULUSLARARASI Kültür ve Sanat Derneği (UKSD) tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı"15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi", TBMM Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde ziyaretçilere açıldı.nın katkıları ve TBMM Milli Saraylar'ın desteğiyle hazırlanan 

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Şeker, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Cambaz ile çok eski dostlukları bulunduğunu ve onu tüm Türkiye'nin çok iyi tanıdığını belirterek, 15 Temmuz'da vatan ve millet sevgisiyle, geride kalan halkın huzurla yaşayabilmeleri için gözleri kapalı ölüme yürüdüklerini kaydetti.

Yeni Şafak gazetesinin foto muhabiri Mustafa Cambaz'ın memleketi olan Gümülcine'de de fotoğraflarının sergileneceğini dile getiren Şeker, "UKSD'nin fahri üyesiydi Mustafa Cambaz, derneğin katkılarıyla, kısmetse önümüzdeki ayın 13'ünde Gümülcine'de serginin açılışını yapacağız. Pek çok yerden de sergi talepleri geldi. Elimizden geldiğince bu talepleri karşılayacağız." dedi.

"Babam fotoğrafçılığı aşkla yapıyordu"

15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz'ın oğlu Alparslan Cambaz ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir şeye odaklanıp onu başaran insanlara hayranım. Ressamdır bir adam, uzun süredir resim yapar, babam da fotoğraf çekiyordu ve bunu aşka yapıyordu. Ortaya bir şeyler koydu. Ben de kendimi her şey olayım derken hiçbir şey olamayanlardan görüyorum, bu anlamda babama hep imrenirdim." şeklinde konuştu.

Sergi hakkında

Sergide, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında Çengelköy'de şehit olan fotoğraf sanatçısı ve gazeteci Mustafa Cambaz'ın Türkiye'nin değişik bölgelerinde çektiği tarihi, estetik ve kültürel değer taşıyan eser ve mekanların fotoğraflarına yer verildi.

Sanat tarihi ve mimari eser fotoğrafçılığı alanında tanınan bir isim olan Cambaz, 2000'li yıllardan itibaren değişik mevsimlerde bütün Türkiye’yi il il gezerek ulu camileri belgeleyen on binlerce fotoğraf çekti.

Bu fotoğraf arşivini kendi adını taşıyan bir web sitesi açarak karşılıksız olarak ilgililerine sunan Mustafa Cambaz'ın yaklaşık bin kareden oluşan bir albümü ise "Türkiye Ulu Camileri" adıyla kitap olarak basıldı.

Sergi, 7 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

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UluslararasıKültür Ve Sanat Derneği15 TemmuzMustafa CambazFotoğraf SergisiUKSD
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