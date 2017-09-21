14. Alanya Uluslararası Caz Günleri bu akşam

SONBAHARIN serinliğinde tarihi Kızılkule Meydanı'nda gerçekleşecek Alanya Caz Günleri, 4 gün boyunca katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Alanya Uluslararası Caz Günleri 14. yaşında Alanya’nın kültür-sanat hayatını renklendirmeye ve sanatseverlere unutulmayacak anlar yaşatacak. Son yıllarda gerçekleştirdiği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Türkiye’nin önemli kültür-sanat şehirlerinden biri haline gelen Alanya, bu akşamdan itibaren 4 gün boyunca caz günlerine ev sahipliği yapacak. Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Tanıtım Vakfı (ALTAV) ve Summer Garden’ın katkılarıyla, TRT Müzik, Dream Türk, Dream TV ve Radyo D’nin de medya sponsoru olarak destek verdiği Alanya Uluslararası Caz Günleri 14. yılını kutluyor. Bugüne kadar Türkiye’den ve yurtdışından 150’yi aşkın sanatçıyı ağırlayan Alanya Uluslararası Caz Günleri bu yıl da yine dopdolu bir program ile sanatseverlerle buluşacak.

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR

21-24 Eylül 2017 tarihleri arasında tarihi Kızılkule Meydanı’nda Alanya Kalesi’nin ışıkları altında gerçekleşecek 14. Alanya Uluslararası Caz Günleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyaca ünlü caz sanatçılarını Alanya’da ağırlayacak. Program kapsamında bu akşam saat 20.30’da Selen Beytekin, 22 Eylül Cuma saat 20.30’da Avrupa’da en çok talep gören Big Al&The Jokers grubu sahne alacak. 23 Eylül Cumartesi günü saat 20.30’da Jennah Bell, aynı gün 22.00’de Şenay Lambaoğlu caz severlerle buluşacak. Caz Günleri’nin son günü olan 24 Eylül Pazar günü ise Ayhan Sicimoğlu&Latin All Stars grubu performansı ile unutulmaz bir akşam yaşatacak.

BAŞKAN YÜCEL’DEN DAVET

Hem şehrin monotonluğundan uzaklaşmak, hem de sonbaharın kendisini göstermeye başladığı bugünlerde caz tutkunlarına muhteşem bir müzik ziyafeti sunmayı planladıklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tüm caz severleri Kızılkule Meydanı’na davet etti.